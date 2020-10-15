Хачатурянц назвал главную проблему в работе российских арбитров

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15 октября 2020, 12:40

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц считает, что главная проблема в работе российских арбитров на сегодняшний момент — общий профессиональный уровень.

Работа планомерно ведется. Главная наша проблема на сегодняшний момент — повышение профессионального уровня наших судей, выработка единого стиля. Того, который показывают Сергей Карасев, Владислав Безбородов, в последнем матче — Павел Кукуян (арбитр обслуживал встречу 10-го тура «Спартак» — «Зенит» — прим.). Речь о возможности давать командам бороться при полном контроле над игрой. Сочетание двух этих факторов требует высокого профессионализма.