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Хачатурянц назвал главную проблему в работе российских арбитров

15 октября 2020, 12:40

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц считает, что главная проблема в работе российских арбитров на сегодняшний момент — общий профессиональный уровень.

Работа планомерно ведется. Главная наша проблема на сегодняшний момент — повышение профессионального уровня наших судей, выработка единого стиля. Того, который показывают Сергей Карасев, Владислав Безбородов, в последнем матче — Павел Кукуян (арбитр обслуживал встречу 10-го тура «Спартак» — «Зенит» — прим.). Речь о возможности давать командам бороться при полном контроле над игрой. Сочетание двух этих факторов требует высокого профессионализма.

Ранее Ашот Хачатурянц заявил, что судья Евгений Турбин отстранен на две игры РПЛ.

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Аксинья
Аксинья
15 октября в 15:19
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    15 октября в 13:24
    главная проблема росийских арбитров - росийские арбитры
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 октября в 13:21
    Главная проблема - это сотрудничество с федуном, и он как председатель знает это лучше всех
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    15 октября в 13:18
    Только на сегодняшний момент?Раньше-то,что не было?(
    shlomo
    shlomo
    15 октября в 12:46
    Плохо, что вот так у нас с профессионализмом
    Q-J-G
    Q-J-G
    15 октября в 12:46
    Главная проблема, предвзятое отношение... И только тогда,профессиональный уровень.
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