Кукуян: «У меня были опасения перед матчем „Спартака“ и „Зенита“»

Арбитр Павел Кукуян вспомнил о своей работе на матче 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Матч был в субботу, а я узнал о назначении во вторник по электронной почте. Увидел и стал мысленно настраиваться на игру.

Опасения были. Но они есть перед каждой игрой. Я настраивался как обычно, как на конкретную игру перед каждым туром. Однако волнений и опасений было чуть больше, чем перед другими играми.

Было ли облегчение после матча? Да, когда зашли в судейскую, втроем с арбитрами обнялись, и пришло облегчение. Новости и прессу не читали, не знаю, как и что обсуждали. Главное, как нашу работу оценили инспектор и руководство.

Большое количество матчей? Судейский корпус — народ закаленный. Главное, чтобы была работа и мы были при деле.