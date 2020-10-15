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Кукуян: «У меня были опасения перед матчем „Спартака“ и „Зенита“»

15 октября 2020, 20:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Павел Кукуян вспомнил о своей работе на матче 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Матч был в субботу, а я узнал о назначении во вторник по электронной почте. Увидел и стал мысленно настраиваться на игру.

Опасения были. Но они есть перед каждой игрой. Я настраивался как обычно, как на конкретную игру перед каждым туром. Однако волнений и опасений было чуть больше, чем перед другими играми.

Было ли облегчение после матча? Да, когда зашли в судейскую, втроем с арбитрами обнялись, и пришло облегчение. Новости и прессу не читали, не знаю, как и что обсуждали. Главное, как нашу работу оценили инспектор и руководство.

Большое количество матчей? Судейский корпус — народ закаленный. Главное, чтобы была работа и мы были при деле.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
15 октября в 22:13
Втроём обнялись, а потом на троих приняли. Ну и хорошо.
leopit
leopit
15 октября в 21:06, ред.
С Пфердуном после матча крепко обнимался и целовался в дёсна....после щедрых выплат!
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 21:00
Сували бабки с двух сторон.
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 20:59
У кукуяна были опасения, что миллер кинет его и гонорар не выдаст поэтому и ничья.
kolpino08
kolpino08
15 октября в 20:41
нормально отсудил. претензий нет.
молодец.
RIR68
RIR68
15 октября в 20:29
    CАRLOS
    CАRLOS
    15 октября в 20:28
    Хорошо что в судейской наступило облегчение, а не на поле.
    Faustello
    Faustello ответ 311 (раскрыть)
    15 октября в 20:24
    Смотрел Дом-2 и тренил способность впадать в состояние - Бузова, в котором полиграф выдает ровную линию без всплесков и мозговой активности)))
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    15 октября в 20:23
    Дюков-Миллер-Газпром давали указания?
    Big krendel
    Big krendel
    15 октября в 20:19
      Faustello
      Faustello
      15 октября в 20:14
      Были опасения что на карту не капнет от обоих?)))
      112910415
      112910415
      15 октября в 20:14
      всё путём, арбитр !
      mihaluch
      mihaluch
      15 октября в 20:13
      Главное работа и вы без дела не сидите.
      311
      311
      15 октября в 20:13
      Изучал принцип работы полиграфа!)
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