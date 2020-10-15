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Кашшаи: «Работа Казарцева в ФНЛ была выдающейся»

15 октября 2020, 16:15

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение Василия Казарцева на матч РПЛ.

Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасёва и Москалёва, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-Лиги. Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре.

Что касается отсутствия Васильева на игре «Иртыш» – «Акрон», то ситуация там следующая: делегат матча ФНЛ обязан внимательно изучить все справки, прежде чем допустить арбитра в чистую зону. Тест у Васильева был отрицательный, но справка врачом была оформлена неправильно. Поэтому Васильева на игре заменил Дмитрий Ермаков, ассистент судьи матчей ФНЛ, но отмечу, что он провёл действительно хороший матч.

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311
311
15 октября в 22:22
    nubom
    nubom
    15 октября в 21:25
    Альфи
    Альфи ответ Супервайзер (раскрыть)
    15 октября в 19:50
    Действительно, пока новых завербуешь да проплатишь а тут старые кадры из своей кузницы , не поведут, как говорится и волки сыты и овцы целы....
    Aris
    Aris
    15 октября в 18:50
    Это еще раз говорит о том, что судейство ранее было за взятку. таким не место в РПЛ.
    STVA 1
    STVA 1
    15 октября в 17:55
    Ну вот и фтёёёё))
    Faustello
    Faustello
    15 октября в 17:39
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 октября в 16:54
    Интересно почём нынче возвращение?
    batman555
    batman555
    15 октября в 16:46
    Клоуны))))))))))) Зенит в лч не будет Казарцевых
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    15 октября в 16:34
    Кукуян просто в опалу попал: последний матч Зенита со Спартаком нормально отсудил) И вот Питер проводит рокировку))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    15 октября в 16:26
    не брал весь срок)))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 октября в 16:26
    вот снова вернули к сиське))) не долго длилась опала)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 октября в 16:25
    Вот реабилитация взяточника и произошла.
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 октября в 16:19
    Казарцева готовят к матчу Зенит-Спартак. Такие кадры нужны Миллеру. Настоящий газпромовец, беспринципный и вороватый.
    beefs
    beefs
    15 октября в 16:16
    его уже можно и награждать...
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    15 октября в 16:16
    ахахаха что он там такого сделал ?
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