Кашшаи: «Работа Казарцева в ФНЛ была выдающейся»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение Василия Казарцева на матч РПЛ .

Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасёва и Москалёва, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-Лиги. Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ . Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре.