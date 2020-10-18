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Акинфеев: «Безо всякого сарказма считаю, что Васин — топовый защитник»

вчера, 19:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (3:1) в 11-м туре РПЛ, а также оценил игру защитника «армейцев» Виктора Васина.

Игра получилась тяжелая. Погода не позволяла хорошо двигаться, потому что был ветер и дождь. Потом команды разбегались, второй тайм показал, что ЦСКА и «Динамо» умеют хорошо играть в футбол. Болельщиков мы порадовали побольше. Четыре с плюсом можно поставить за эту игру.

Тревожно ли было, что под Лесового вышел Виктор Васин? Я считаю безо всякого сарказма, что Васин — топовый защитник. Если бы не травма, он бы еще больше раскрылся. Он в каждом матче доказывает, что умеет играть, и приносит пользу команде. Для меня он будет топом всегда, в любом состоянии.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:32
Значит считает наоборот
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:47
Сборная вратарей срама последнего десятилетия: "Уааа́аа! Уаааааа"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 23:40
Ты не так понял. Я тоже считаю, что лучшие года васина позади. Но он даже в таком состоянии не слабее ДМС Кутепова. Согласен?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:33
Ну тебе-то, как ыксперту, гораздо виднее, чем Акинфееву-поклавешлёпу... 😉
neukomm
neukomm
вчера в 21:48
Если бы не травма, он бы еще больше раскрылся
А у Акинфеева, что, травм меньше было? Почему то Акинфеев после всех травм смог продолжить играть на достойном уровне. Травмы - не оправдание бездарной игре Васина. Васин просто тупой, банальный защитник. И топовым его называть Акинфееву должно быть стыдно - все же знают, что это не так.
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:15
Ван Дейк сломался, Игорь рекламирует Васина. Совпадение? Не думаю!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:15
Топ за свои деньги))хахах
blitz
blitz
вчера в 21:11
С таким количеством травмированных защитников, Васин ещё принесет пользу ЦСКА, как сегодня в Московском дерби.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:09
Оценка Игоря многого стоит. Рад за Виктора, в трудном матче не подвёл.
Выделил бы и Алана, провёл игру на высоком уровне.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:09
Единственное чего не хватает Васину,как большинству наших паспортистов,это элементарных футбольных навыков.
протон1
протон1
вчера в 21:08
я тоже с ним согласен.игорь топ вратарь хоть и ругал его в сборной
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:55
Положительно характеризуя Васина для полного понимания ситуации крайне важно упомянуть что это не сарказм.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
Игорян знает что говорит,я с ним согласен!
112910415
112910415
вчера в 20:38
надо поддерживать вечно молодого защитника, ему это нужно !
RIR68
RIR68
вчера в 20:30
Игорь, прекрати!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:19
Просто поддержал партнера. Карпов выбыл надолго, Фукс опять фуксит, так что придется Васину играть. Игорь Васина и подбодрил .
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
Топиковый защитник.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:06
Ну не мог же Игорь по другому сказать!Правильно намекнув :Если бы не травма, он бы еще больше раскрылся.
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:01
Васин сегодня сыграл хорошо, хотя и пришлось в матче менять позицию из за травмы Карпова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:58
Игорь грамотно поддерживает своего товарища по команде. Возможно, решающее, что не хватает Виктору Васину, это уверенность в собственных силах.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:54
Васин раз в пяти играх может сыграть топово.
311
311
вчера в 19:54
Нельзя так обесценивать слово "топовый"!)
makkie
makkie
вчера в 19:53
Закусывать надо)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:50
Если кутя топ то Васин супертоп.
drug01
drug01
вчера в 19:50
Больше игра и результат будет!
cska vperiod
cska vperiod ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Не знаю смеяться над твоим постом или плакать, просто вспомнил 7:0.
DXTK
DXTK
вчера в 19:39
Игорян: "васин такой же топовый как был у нас вася березуцкий, соберет для меня новых рекордов в ЛЕ".....
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:38
трудно сказать. тут скорее симпатии гончара
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:36
А как ты думаешь, без подкола, Васин сильнее как защитник ЗМС Кутяпова, просиднвшего 2 года на лавке и вызванного в сборную? Я вообще это срамотой считаю
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 19:32
Ну а если б его не было, пришлось бы последнему выходить, Котину, хотя говорят перспективный.
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