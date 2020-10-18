Акинфеев: «Безо всякого сарказма считаю, что Васин — топовый защитник»

Вратарь ЦСКА поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (3:1) в 11-м туре РПЛ , а также оценил игру защитника «армейцев» .

Игра получилась тяжелая. Погода не позволяла хорошо двигаться, потому что был ветер и дождь. Потом команды разбегались, второй тайм показал, что ЦСКА и «Динамо» умеют хорошо играть в футбол. Болельщиков мы порадовали побольше. Четыре с плюсом можно поставить за эту игру.

Тревожно ли было, что под Лесового вышел Виктор Васин? Я считаю безо всякого сарказма, что Васин — топовый защитник. Если бы не травма, он бы еще больше раскрылся. Он в каждом матче доказывает, что умеет играть, и приносит пользу команде. Для меня он будет топом всегда, в любом состоянии.