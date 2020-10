Месси номинирован на звание лучшего правого форварда в истории футбола

Французский журнал France Football намерен составить символическую сборную всех времен.

Издание огласило 10 кандидатов на позицию лучшего правого нападающего в истории футбола. В список претендентов вошли: (Англия), Жаирзиньо (Бразилия), (Северная Ирландия), (Англия), (Камерун), (Англия), (Португалия), (Аргентина), Гарринча (Бразилия), (Нидерланды).

