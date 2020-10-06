Кьеза в «Ювентусе», Ларссон в «Спартаке». Топ-10 сыновей знаменитых отцов

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сегодня, 14:55

«Соккер.ру» не оставляет без внимания переход Федерико Кьезы в «Ювентус». Рассказываем о сыновьях, чьи отцы тоже были в порядке.

Дети знаменитых футболистов пытались, пытаются и будут пытаться превзойти своих отцов. Сегодня у нас нет задачи вспомнить всех членов известных футбольных семейств, говорим только о тех сыновьях, которые достойно несут флаги своих отцов.

Федерико Кьеза («Ювентус», 22 года) — сын Энрико Кьезы

Энрико Кьеза выигрывал еврокубки с «Сампдорией» и «Пармой», ярко выступал за «Фиорентину», где провел первые годы карьеры его сын Федерико, у которого начинается новый этап карьеры: в последний день трансферного окна в Италии талантливый вингер перебрался в «Ювентус». К 22 годам Федерико провел уже 19 матчей за «Скуадру Адзурру», на три меньше, чем его отец. Определенно, у него есть все шансы превзойти предка и стать самым сильным футболистом в своем семействе.

Джастин Клюйверт («РБ Лейпциг», 21 год) — сын Патрика Клюйверта

Патрик Клюйверт в своей карьере играл за «Аякс», «Милан» и «Барселону», забил больше 200 голов, в том числе 40 раз отличился в составе сборной Нидерландов, на его счету есть победы в Эредивизие, Ла Лиге и Лиге чемпионов. А еще у Патрика трое сыновей-футболистов, один из которых уже засветился на высоком уровне: Джастин начинал в «Аяксе», два года назад перешел в «Рому», а нынешний сезон проведет в «РБ Лейпциг», где у Клюйверта-младшего будет отличная возможность реализовать свой потенциал.

Маркус Тюрам («Боруссия Менхенгладбах», 23 года) — сын Лилиана Тюрама

Лилиан Тюрам играл вместе с Энрико Кьезой за «Парму», встречался на футбольных полях и с Патриком Клюйвертом, а теперь может легко поддержать разговор с ними о сыновьях. У чемпиона мира и Европы уже двое стали профессионалами: 19-летний Кефрен хорошо проявляет себя в «Ницце» под присмотром Патрика Виейра, а у Маркуса за плечами уже есть шикарный сезон в Бундеслиге: 11 голов и 9 «ассистов» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии. Скоро увидим Маркуса в Лиге чемпионов, где он сыграет против «Реала» и «Интера».

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд», 20 лет) — сын Альфа-Инге Холанда

Альф-Инге провел достойную карьеру в Англии, где выступал за «Ноттингем», «Лидс» и «Манчестер Сити», при этом с футболом завязал преждевременно из-за жестокого вмешательства Роя Кина. С тех пор Альф-Инге не любит МЮ и наверняка оказал серьезное влияние на выбор сына в пользу «Боруссии», хотя был вариант с переездом на «Олд Траффорд» под крыло Сульшера. К 20 годам у Эрлинга уже 70+ голов на профессиональном уровне, если продолжит в том же духе, станет одним из сильнейших форвардов своей эпохи.

Каспер Шмейхель («Лестер», 33 года) — сын Петера Шмейхеля

Карьера Каспера уже давно перевалила за экватор, он классный голкипер, который покорил АПЛ в составе сенсационного «Лестера» и сыграл больше полусотни встреч за сборную Дании. Легендарного отца, клепавшего титулы с «Манчестер Юнайтед» и выигравшего чемпионат Европы, превзойти не удастся, но Шмейхель-старший все равно гордится карьерой своего сына.

Тьяго Алькантара («Ливерпуль», 29 лет) — сын Мазиньо

А вот сравнение Тьяго Алькантары и его отца Мазиньо породит большую дискуссию. Бразилец провел 35 матчей в составе «селесао» и выиграл чемпионат мира, в то время как его старший сын получил первый вызов в сборную Испании через год после триумфального мундиаля в ЮАР . Зато на клубном уровне Тиаго выигрывает у папаши в одну калитку: Мазиньо выигрывал титулы только в Бразилии, а в Европе играл за «Лечче», «Фиорентину», «Валенсию», «Сельту» и «Эльче», в то время как Алькантара собрал по охапке трофеев с «Барселоной» и «Баварией», а в ближайшем будущем собирается побеждать с «Ливерпулем», куда перебрался в сентябре.

Джованни Рейна («Боруссия Дортмунд», 17 лет) — сын Клаудио Рейны

Эрлинг Холанд не единственный «сынок» в Дортмунде, ведь рядом с ним играет еще и Джованни Рейна, отпрыск Капитана Америка. Джио всего лишь 17 лет, а на его счету уже 23 матча за «Боруссию», в которых он совершил 9 результативных действий. Пожалуй, свой самый яркий матч в карьере Рейна-младший сыграл в прошедшие выходные: «шмели» разгромили «Фрайбург», а Джованни отметился хет-триком из «ассистов».

Джованни Симеоне («Кальяри», 25 лет) — сын Диего Симеоне

Эль Чолито уже не мальчик, сын Диего Пабло Симеоне начал уже свой пятый сезон в чемпионате Италии. Следующий матч Джованни в Серии A станет для него 150-м, на его счету 45 голов. Солидные цифры, хотя в число топ-форвардов аргентинец ворваться пока не сумел. Но если не устанет проявлять свойственные ему и его отцу трудолюбие и характер, то еще не раз даст о себе знать.

Джордан Ларссон («Спартак», 23 года) — сын Хенрика Ларссона

Джордан не слишком любит сравнения с отцом, но их не избежать, если ты сын Хенрика Ларссона, который блестяще выступал в Голландии и Шотландии, а еще отметился в «Барселоне» и МЮ . Хенрик в 23 года только начинал свой путь к славе, так что у Джордана есть время и возможности, чтобы повторить кривую развития отца. За последний год Ларссон-младший тихой сапой вырвался в лидеры атаки «Спартака», за который сыграл 40 матчей и сделал 20 результативных действий.

Янис Хаджи («Глазго Рейнджерс», 21 год) — сын Георге Хаджи

Прошлым летом, когда «Спартак» охотился за громкими именами, сын «Карпатского Марадоны» мог оказаться в Москве, но вместо этого перешел из «Вииторула» в бельгийский «Генк», откуда спустя всего лишь полгода проследовал в «Рейнджерс» — сначала на правах аренды, а потом и полноценный контракт подписал. Выступающий на позиции атакующего полузащитника Янис — один из лидеров команды Стивена Джеррарда, в сезоне 2020/21 румын забил гол и отдал 6 результативных передач в дюжине матчей.