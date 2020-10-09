Влашич, Зобнин и снова Дзюба. 10 лучших футболистов первой трети сезона РПЛ

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сегодня, 21:27

«Соккер.ру» составил рейтинг футболистов, которые произвели впечатление в первых 10 турах.

10 место. Себастьян Шиманьски («Динамо»; Польша)

Шиманьски своими результативными передачами помог «бело-голубым» добиться побед над «Уралом», «Ростовом» и «Зенитом», да и первый гол в ворота «Краснодара» пришел после удара поляка. Себастьян принял самое непосредственное участие в 5 из 9 голов «Динамо», он самое креативное звено команды, лидер по обостряющим передачам и созданным для партнеров моментам. Несмотря на все передряги и уже состоявшуюся отставку главного тренера, «Динамо» выдало лучший старт в РПЛ за шесть лет и отстает от лидеров всего лишь на 4 очка. Вклад Шиманьски в этот результат весьма существенен.

9 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия)

«Железнодорожники» после отъезда Алексея Миранчука в Италию и травмы Дмитрия Баринова не могли выиграть на протяжении пяти туров, но потом взяли себя в руки и выдали серию из трех побед. В каждой из этих встреч — против «Тамбова», ЦСКА и «Химок», отмечался результативным действием Антон Миранчук, демонстрирующий готовность стать новым лидером атак «Локо» вместо своего брата. Команда Марко Николича побеждает, только если Миранчуки в порядке: в первых двух турах забивал Алексей, в последних трех Антон делал «ассисты».

8 место. Артем Дзюба («Зенит»; Россия)

Трудно не заметить такого «слона», тем более Артем лидирует по системе «гол плюс пас» в РПЛ : 6 забил, 3 отдал. В топ-10 лучших игроков чемпионата Дзюба по-прежнему входит, но самому себе лучших образцов безнадежно уступает, особенно, если каталогизировать его достижения: 2 гола забиты с нарушениями правил (в ворота «Ротора» и «Урала»), а 4 из 7 оставшихся результативных действий пришлись на матч с «Уфой».

7 место. Константин Кучаев ( ЦСКА ; Россия)

Кучаев — один из самых неожиданных героев, ведь в концовке прошлого сезона мы видели Константина на поле, ничто не предвещало, что его прорвет прямо со старта нового сезона. Хавбек ЦСКА стал организатором победы над «Химками» в первом туре, потом забил «Тамбову», «Краснодару» и «Ахмату». Дорогостоящие новички пока не могут вытеснить Кучаева из стартового состава «армейцев», где Константин чувствует себя уютно и уверенно.

6 место. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия)

Лучшему дриблеру чемпионата России не раз прилетало от критиков за то, что он делает финты ради финтов, а в действительности не слишком продуктивен. Заработанные пенальти и опасные штрафные, желтые и красные карточки для соперников, конечно, не в счет, считаются же только голы и голевые передачи. Впрочем, в последних двух матчах Хвича забил по голу, выбив стрелы из рук скептиков. И да, парню всего лишь 19 лет, не забываем.

5 место. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция)

Даже вчерашний матч Россия — Швеция в очередной раз подтвердил, что Джордан полезен своим командам даже без голов: сын Хенрика дает хорошее движение в передней линии, мешает защитникам начинать атаки, а еще он хорош в подыгрыше и на скорости. Это полезная теневая работа, но есть ведь и очевидный вклад в успехи «Спартака»: 4 гола и парочка результативных передач. Ларссону есть над чем работать, но он старательный парень и идет по пути прогресса в России.

4 место. Роман Зобнин («Спартак»; Россия)

«Спартак» хорошо стартовал в РПЛ благодаря командной работе, но нельзя не выделить вклад в общее дело Романа Зобнина, который по просьбе Тедеско провел первую треть чемпионата на позиции правого латераля, где отработал практически безупречно. Часто Роман начинал справа, а в концовках матчей перемещался в центр поля, когда уставали Умяров или Урунов. Универсализм, прилежность и преданность Зобнина, а также его профессионализм и умение работать со стиснутыми зубами — это отражение всего сегодняшнего «Спартака», который без суперзвезд и суперигры умудряется добиваться хороших результатов.

3 место. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия)

Из состава «Зенита» выделю футболиста аналогичного толка — замечательного универсала Сантоса. Возможно, вам запомнился момент в концовке матча со «Спартаком», когда Дуглас отправился в буфет после финта Крала, но в том же матче защитник поучаствовал в создании гола, на его счету есть результативные действия, а главное — бразилец в 10 турах успел сыграть на трех позициях: слева в защите, в центре обороны и в опорной зоне. Покидал родную позицию, чтобы подменять выбывавших из строя партнеров, и каждый раз помогал Семаку справляться с кадровыми трудностями.

2 место. Кристиан Нобоа («Сочи»; Эквадор)

От «Сочи» не ждали такой прыти, а пилотированием высокого полета в основном занимается Нобоа. 35-летний эквадорец «в огне»: у него 7 голов (лучший результат в РПЛ ) и результативный пас в 10 матчах, Кристиан уже давно выступает в России, он всегда поддерживал планку на высоком уровне, но никогда не был так ослепляюще ярок.

1 место. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия)