Антисборная 11-го тура: Грулёв сломал соперника, Мелкадзе не реализовал моменты, Вилков нарушил протокол ВАР

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сегодня, 12:21

Никто не укроется от всевидящего ока «Соккер.ру».

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Беленов обычно спасает, но на этот раз привез. «Уфа» могла сыграть 0:0 с «Локомотивом» на « РЖД Арене», но опытный вратарь зачем-то стал обводить свежего Зе Луиша и подарил «железнодорожникам» гол.

Защитники

Павел Маслов («Спартак»)

Играл правого в тройке центральных защитников, но в антисборной займет место на фланге, где регулярно играл до того, как попал под влияние Тедеско. Павел — перспективный защитник, ему только 20 лет, так что еще должен набить свои шишки. И когда ошибается, нужно это фиксировать: в матче с «Химками» часто упускал игроков, заработал желтую на Мирзове, а в концовке пустил за спину Идову, который мог сделать счет 3:3. Кутепов и Гапонов сыграли не многим лучше, но с Маслова спрос особый, ведь из этой троицы только он основной в «Спартаке».

Арсений Логашов («Химки»)

Игорь Черевченко после игры сказал, что у него нет претензий к команде, но есть вопросы к отдельным футболистам, защитникам. Логашов проводил дебютный матч за «Химки» и допустил уйму ошибок. Арсений заработал два пенальти на Понсе, из которых, на его счастье, назначили только один, да и когда Ларссон забивал третий мяч, Логашов прикинулся манекеном.

Сильвие Бегич («Рубин»)

Фол на Бегиче перед голом Олссона был, но хорват все равно не прав: зачем так играть на подступах к своим воротам?! Да и в целом слабый матч провел: периодически забывал обороняться и становился начальником провалов обороны «Рубина».

Роман Евгеньев («Динамо»)

Еще один защитник молодежной сборной России в антисборной. Во-первых, «Динамо» пропустило три мяча, а вспышки паники то и дело возникали у ворот Шунина, во-вторых, Евгеньев заработал глупое удаление. В концовке первого тайма нарушил правила на Влашиче в центре поля, а за четверть часа до конца игры срубил Зайнутдинова на бровке, пойдя в грубый подкат.

Эльмир Набиуллин («Сочи»)

Набиуллин забыл, что уже играет за «Сочи», а не за «Зенит»? Эльмир оказал нулевое сопротивление Караваеву и Кузяеву, которые хозяйничали в его зоне, а единственное, что старательно делал Набиуллин — создавал видимость игры в футбол. Не удивительно, что был заменен в перерыве, «Сочи» словно играл в меньшинстве.

Полузащитники

Сергей Макаров («Ротор»)

«Ротор» играл с преимуществом, а игру в пользу «Тамбова» на исходе часа игры перевернул гол Александра Карапетяна, отличиться которому помог хавбек «Ротора» Макаров. Неловко выбивая мяч из-под ног у Костюкова, Сергей сделал «ассист» форварду-сопернику, который находился в офсайде. Но пас-то пошел от Макарова, поэтому гол получился легитимным, и «Ротор» снова проиграл.

Наиль Умяров («Спартак»)

55 минут с Умяровым на поле «Спартак» проиграл «Химкам» 0:1, а после замены Наиля выиграл сложный матч. Молодой полузащитник, видимо, еще испытывает последствия травмы, но это не отменяет того факта, что Умяров не справился со своими задачами. Контраст после перехода в опорную зону Романа Зобнина получился впечатляющим.

Антон Швец («Ахмат»)

Беспечно сыграл. Уже в дебюте матча совершил фол на оранжевую карточку (получил желтую), потом едва не стал автором автогола, а во втором тайме лишил «Ахмат» шансов отыграться, когда все-таки ушел с поля досрочно после игры локтем в голову Глебову. Швец вообще редко уходит с поля без карточек, Антону нужно поработать над собой, чтобы не подводить команду.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

Как и Георгию, но здесь другая проблема — реализация. При счете 1:0 в пользу «Ростова» Мелкадзе не реализовал пенальти, через пару минут попал в перекладину из убойной позиции, во второй тайме упустил еще парочку шансов. Трудно рассчитывать на хороший результат, когда твой форвард запарывает момент за моментом.

Вячеслав Грулев («Динамо»)

Как нападающий ничего не показал — у Грулева один удар по воротам ЦСКА за 66 минут, при этом Вячеслав должен был сыграть раза в три меньше, ведь заслуживал удаления в дебюте матча за удар локтем Карпова. У молодого защитника «армейцев» черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом носа со смещением. Последствия красноречиво говорят о действиях Грулева, который еще может получить дисквалификацию по итогам КДК . Желаем Карпову здоровья, а справедливости — восторжествовать.

Тренер

Рашид Рахимов («Уфа»)

Евсеев ушел из «Уфы», но дело его живет, а футбол дружины из Башкирии по-прежнему заключается не в забивании голов. Новая команда Рахимова неплохо сыграла в обороне, но ужасно в атаке: у «Уфы» два удара за матч, на 39 секунде и 90+4 минуте. Оба неточные. У «Уфы» один гол в последних восьми встречах, не забивают в пяти матчах подряд.

Антирефери тура. Михаил Вилков («Краснодар» — «Рубин»)

Самый одиозный футбольный арбитр России — антагонист «Титаника», ибо непотопляемый. С таким количеством скандалов и необъяснимых ошибок большая карьера Вилкова уже давно должна была закончиться, но он судит и судит, постоянно перевоплощаясь из добротного арбитра в кудесника со свистком во рту. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?

Даже любопытно, как Михаил Федорович выйдет из этой ситуации, ведь в матче «Краснодар» — «Рубин» он не только ошибочно засчитал второй гол «быков» после просмотра видеоповтора, на котором не увидел фол Классона на Бегиче, хотя по ходу встречи не раз трактовал аналогичные моменты по-другому, но и нарушил протокол VAR , когда назначал пенальти в ворота «Рубина» в концовке первого тайма.

Это техническая ошибка, которая по регламенту может повлечь за собой переигровку. Дело в том, что Вилков не воспользовался первой игровой паузой после игры рукой Самошникова в штрафной площади, позволил казанцам возобновить игру после фола на Деспоте в центре поля, а потом спохватился и показал, что розыгрыш был произведен по катящемуся мячу. Ничего подобного — мяч был зафиксирован. Арбитр не мог идти к монитору после этого, но он пошел. Неужели Вилков снова выкрутится?