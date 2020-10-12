Сафонов в воротах, Миранчуки и Головин. Идеальная сборная России, которую мы все хотим увидеть

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12 октября 2020, 11:50

Сборная России выдала удручающий второй тайм против Турции, но «Соккер.ру» напоминает, что на поле по разным причинам не было половины сильнейших игроков.

Станиславу Черчесову пришлось поломать голову над выбором состава на вчерашний матч, ведь у потенциальных лидеров атакующего блока, Александра Головина и Алексея Миранчука, травмы, а Георгий Джикия и Марио Фернандес отсутствовали из-за сомнительных тестов на коронавирус. Это серьезные потери, а порой может показаться, что главный тренер сборной и сам отчасти обедняет состав.

Впрочем, упрямство Черчесова и поклонение выбранной схеме — одновременно сила и слабость сборной России. Для Станислава Саламовича его тактические идеи важнее имен, но ведь никто не станет спорить, что задача главного тренера сборной заключается в том, чтобы заставить лучших футболистов страны плясать под свою дудку. Скажем, Ионов и Семенов входят в топ-11 футболистов России только у Черчесова, а в нашей «идеальной команде» только сильнейшие.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Я из числа тех, кто убежден, что Матвей Сафонов и Александр Максименко готовы к конкуренции за первый номер сборной России. Рядом должен быть опытный вратарь, пусть Шунин, но молодые стражи ворот «Краснодара» и «Спартака» уже давно стучатся в двери главной команды страны. Выбрать между ними сложно, поэтому доверюсь мнению профессионалов: Сафонов выигрывал конкуренцию в молодежной сборной, да и мэтры вратарского цеха отдают Матвею предпочтение.

Правый защитник

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Здесь без вариантов. Марио Фернандес мог бы играть на позиции правого защитника даже во многих топ-сборных, а для среднего уровня российской команды натурализованный бразилец обладает заоблачным мастерством.

Правый центральный защитник

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Проблема напарника для Джикии — одна из главных в сборной России. Станислав Черчесов делает ставку на Андрея Семенова, но какой смысл терпеть ошибки 31-летнего защитника, который уже не станет надежнее, если можно дать шанс набить те же шишки 21-летнему игроку. Игорь Дивеев — перспективный парень, и если уж терпеть ошибки центрбека, то пусть это будут хотя бы симптомы болезни роста.

Левый центральный защитник

Георгий Джикия («Спартак»)

Альтернативы нет. Капитан «Спартака» и один из вице-капитанов сборной России на сегодняшний день является сильнейшим центральным защитником страны, Георгий — левша, а его ближайший конкурент на позиции левого центрбека, как мы выяснили по последним матчам, номинальный левый защитник Федор Кудряшов.

Левый защитник

Вячеслав Караваев («Зенит»)

При этом ни Кудряшов, ни многоопытный Жирков не являются идеальным выбором на позицию слева в обороне. Зато правша Караваев, который не может подвинуть Фернандеса на своем фланге, убедительно смотрится на левой бровке. Черчесов пошел на этот эксперимент еще в сентябре, и Вячеслав здорово смотрелся и против Сербии, где забил гол после смещения в центр, и в первом тайме игры со шведами.

Центральные полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

После перехода в «Спартак» Виктора Мозеса и возвращения в центр поля Роману должно стать попроще. Да Зобнин и так в большом порядке, это тот футболист, на которого всегда можно положиться, при этом Роман умудряется прогрессировать в отдельных компонентах игры даже в зрелом возрасте.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Оздоеву 27 лет, но игроком стартового состава в сборной России он стал в последние пару лет на волне своего прогресса в «Зените». Сегодня некому потеснить Зобнина и Оздоева из центра полузащиты: Газинский недостаточно мобильный, Фомину еще предстоит набраться опыта, а Баринов получил тяжелую травму, хотя Дмитрий был близок к основе сборной.

Правый атакующий полузащитник

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Черчесову нравится Ионов, который дает большой объем работы, не задает лишних вопросов и пытается попасть мячом в голову Дзюбе. У Алексея из Ростова очень ограниченное креативное мышление и пугающее количество брака, поэтому в атакующем блоке ждем Алексея из Бергамо, которому предстоит подтвердить свой класс не только в Серии A, но и в матчах за сборную России.

Центральный атакующий полузащитник

Александр Головин («Монако»)

Желаем Головину полностью избавиться от травм и блеснуть мастерством в составе сборной России. Александр — тот футболист, который должен связывать воедино игру в атаке. Прелесть тройки Миранчук — Головин — Миранчук под центральным нападающим в том, что они могут до бесконечности меняться позициями, запутывая соперников. Перспективы такого креативного блока воодушевляют.

Левый атакующий полузащитник

Антон Миранчук («Локомотив»)

Номинально левым полузащитником ставим Антона, хотя понятно, что позиции в атаке весьма условны. Еще на левом фланге у нас есть сильный Черышев, но постоянные травмы делают его сильным только номинально, к тому же в конце года Денису исполнится 30 лет.

Центральный нападающий

Артем Дзюба («Зенит»)

Уставший Дзюба — это жалкое зрелище, но Артем уже не молод, а скомканная подготовка к сезону и напряженный график не могли не сказаться. Дзюбе нужно отдохнуть и набрать форму, но он остается сильнейшим форвардом России, хотя уже не скажешь, что ему нет альтернативы: Соболев забил в дебютном матче, ждет своего шанса Комличенко.