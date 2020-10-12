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Сафонов в воротах, Миранчуки и Головин. Идеальная сборная России, которую мы все хотим увидеть

12 октября 2020, 11:50
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
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Сборная России выдала удручающий второй тайм против Турции, но «Соккер.ру» напоминает, что на поле по разным причинам не было половины сильнейших игроков.

Станиславу Черчесову пришлось поломать голову над выбором состава на вчерашний матч, ведь у потенциальных лидеров атакующего блока, Александра Головина и Алексея Миранчука, травмы, а Георгий Джикия и Марио Фернандес отсутствовали из-за сомнительных тестов на коронавирус. Это серьезные потери, а порой может показаться, что главный тренер сборной и сам отчасти обедняет состав.

Впрочем, упрямство Черчесова и поклонение выбранной схеме — одновременно сила и слабость сборной России. Для Станислава Саламовича его тактические идеи важнее имен, но ведь никто не станет спорить, что задача главного тренера сборной заключается в том, чтобы заставить лучших футболистов страны плясать под свою дудку. Скажем, Ионов и Семенов входят в топ-11 футболистов России только у Черчесова, а в нашей «идеальной команде» только сильнейшие.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Я из числа тех, кто убежден, что Матвей Сафонов и Александр Максименко готовы к конкуренции за первый номер сборной России. Рядом должен быть опытный вратарь, пусть Шунин, но молодые стражи ворот «Краснодара» и «Спартака» уже давно стучатся в двери главной команды страны. Выбрать между ними сложно, поэтому доверюсь мнению профессионалов: Сафонов выигрывал конкуренцию в молодежной сборной, да и мэтры вратарского цеха отдают Матвею предпочтение.

Правый защитник

Марио Фернандес (ЦСКА)

Здесь без вариантов. Марио Фернандес мог бы играть на позиции правого защитника даже во многих топ-сборных, а для среднего уровня российской команды натурализованный бразилец обладает заоблачным мастерством.

Правый центральный защитник

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Проблема напарника для Джикии — одна из главных в сборной России. Станислав Черчесов делает ставку на Андрея Семенова, но какой смысл терпеть ошибки 31-летнего защитника, который уже не станет надежнее, если можно дать шанс набить те же шишки 21-летнему игроку. Игорь Дивеев — перспективный парень, и если уж терпеть ошибки центрбека, то пусть это будут хотя бы симптомы болезни роста.

Левый центральный защитник

Георгий Джикия («Спартак»)

Альтернативы нет. Капитан «Спартака» и один из вице-капитанов сборной России на сегодняшний день является сильнейшим центральным защитником страны, Георгий — левша, а его ближайший конкурент на позиции левого центрбека, как мы выяснили по последним матчам, номинальный левый защитник Федор Кудряшов.

Левый защитник

Вячеслав Караваев («Зенит»)

При этом ни Кудряшов, ни многоопытный Жирков не являются идеальным выбором на позицию слева в обороне. Зато правша Караваев, который не может подвинуть Фернандеса на своем фланге, убедительно смотрится на левой бровке. Черчесов пошел на этот эксперимент еще в сентябре, и Вячеслав здорово смотрелся и против Сербии, где забил гол после смещения в центр, и в первом тайме игры со шведами.

Центральные полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

После перехода в «Спартак» Виктора Мозеса и возвращения в центр поля Роману должно стать попроще. Да Зобнин и так в большом порядке, это тот футболист, на которого всегда можно положиться, при этом Роман умудряется прогрессировать в отдельных компонентах игры даже в зрелом возрасте.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Оздоеву 27 лет, но игроком стартового состава в сборной России он стал в последние пару лет на волне своего прогресса в «Зените». Сегодня некому потеснить Зобнина и Оздоева из центра полузащиты: Газинский недостаточно мобильный, Фомину еще предстоит набраться опыта, а Баринов получил тяжелую травму, хотя Дмитрий был близок к основе сборной.

Правый атакующий полузащитник

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Черчесову нравится Ионов, который дает большой объем работы, не задает лишних вопросов и пытается попасть мячом в голову Дзюбе. У Алексея из Ростова очень ограниченное креативное мышление и пугающее количество брака, поэтому в атакующем блоке ждем Алексея из Бергамо, которому предстоит подтвердить свой класс не только в Серии A, но и в матчах за сборную России.

Центральный атакующий полузащитник

Александр Головин («Монако»)

Желаем Головину полностью избавиться от травм и блеснуть мастерством в составе сборной России. Александр — тот футболист, который должен связывать воедино игру в атаке. Прелесть тройки Миранчук — Головин — Миранчук под центральным нападающим в том, что они могут до бесконечности меняться позициями, запутывая соперников. Перспективы такого креативного блока воодушевляют.

Левый атакующий полузащитник

Антон Миранчук («Локомотив»)

Номинально левым полузащитником ставим Антона, хотя понятно, что позиции в атаке весьма условны. Еще на левом фланге у нас есть сильный Черышев, но постоянные травмы делают его сильным только номинально, к тому же в конце года Денису исполнится 30 лет.

Центральный нападающий

Артем Дзюба («Зенит»)

Уставший Дзюба — это жалкое зрелище, но Артем уже не молод, а скомканная подготовка к сезону и напряженный график не могли не сказаться. Дзюбе нужно отдохнуть и набрать форму, но он остается сильнейшим форвардом России, хотя уже не скажешь, что ему нет альтернативы: Соболев забил в дебютном матче, ждет своего шанса Комличенко.

Сафонов в воротах, Миранчуки и Головин. Идеальная сборная России, которую мы все хотим увидеть

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Коренной Москвич
Коренной Москвич
14 октября в 14:51
Все нормально, кроме Дзюбы.
Tostao
Tostao
13 октября в 19:45
Этот состав сборной наиболее оптимален.
Tostao
Tostao ответ Михаил Х. (раскрыть)
13 октября в 19:44
Шунин неплох на линии, а вот на выходах паникует. Плохо играет ногами.
Lucius
Lucius
13 октября в 11:23
Марио должен играть в топ-4.
И в команде не ниже 5-7 места в своей лиге
Kemto_Prislan
Kemto_Prislan
13 октября в 08:41
Если Черышев будет в форме, то он вместо Антона Миранчука
Евгений Сербин
Евгений Сербин
13 октября в 00:35
Покажите эту сборную Стасику.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
12 октября в 23:31
Сафонов не имеет Жиго и Джикии перед собой, тут согласен.
Кутепова и Рассказова душит Тедеско
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Михаил Х. (раскрыть)
12 октября в 23:14
Акинфеев в 18-19 лет тоже не был намного сильнее Овчинникова и Малафеева. Просто тренеры понимали если выбирать и двух одинаковых вратарей то лучше молодой сем старый. Шунин никогда не был стабильным хорошим вратарём.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 октября в 23:07
И кого вместо Фернандеса? Тут люди стараются обсуждают сборную России а не Спартак и ЦСКА
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 октября в 23:04
На счёт Соболева согласен.сафонов чуть сильнее и увереннее Максименко. А вот ваш Кутепов даже в Спартаке сидит на скамейке как он будет в сборной играть
Михаил Х.
Михаил Х.
12 октября в 22:21
Опять по вратарям... Ну чем Сафронов и Максименко лучше Шунина? Только возрастом, а для вратаря возраст - не настолько важен. Антон шел к первому номеру 10 лет, а то и больше. Отстаньте от от человека!!! Сафронов может и подождать, посидеть, годы позволяют. А Максименко... пусть сначала 10 лет переживет после закидончика от Рыкова.
Дивеев... а чем тот же Евгеньев хуже? Те же 21 год, тоже может "набить шишки в первой сборной".
Про Отстоева вообще не смешно, он вчера с турками худшим на поле был - ни одного паса точно своему, сплошные обрезы. В общем, господа, будте более беспристрастными и будет вам счастье!
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:48
Ержан проснись проснись)))))))
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 октября в 19:35
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    12 октября в 17:37
    Хорошо,конечно,было бы.Но травмы постоянно мешают собрать оптимальный состав.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    12 октября в 17:22
    В остальном руководствовался статистикой
    Александр Кузнецов 5
    Александр Кузнецов 5
    12 октября в 16:55
    Пожалуй и поспорить не с чем.
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov
    12 октября в 16:01
    Хороший состав! Добавить на заменки Максименко, Скопинцева, Евгеньева, Чистякова, Баринова, Фомина, Облякова, Кузяева, Бакаева, Кучаева, Лесового, Соболева... И сборная на перспективу готова. Плюс каждый год по 1-2 человека добавляться будут из молодежи. Круговой у Зенита нравится, но ему дорогих легионеров тяжело вытеснить из состава будет..
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov ответ Верг (раскрыть)
    12 октября в 15:55
    Черышев уже прошлое. Вчера он даже на уровне игроков РПЛ смотрелся плохо. Тем более есть сейчас молодые - Бакаев, Лесовой, Кучаев. На роль джокера тот же Шапи пойдет.
    Nick Ch
    Nick Ch
    12 октября в 15:10
    Хоть тут надеялся без дзюбиньо обойдётся, да нет, и тут это бревно втулили... ни скорости, ни дриблинга, ни нормального удара (ногами или головой), только потолкаться, скинуть на ближнего может и балаболить на камеру...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 октября в 15:03
    и еще маслова вместо Караваева
    и умярова вместо оздоева и будет топ
    Верг
    Верг
    12 октября в 14:52, ред.
    Вот это более менее состав, черышева на смену антону миранчуку на последние 30 минут и все окей, или наоборот черышева в старте и менять в конце, а дзюбу на соболева минуте на 65-70-й
    BDA8181
    BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 октября в 14:28
    Я уже говорил что нужно Спам разбавленный Химками приглашать в сборную. Для многих тут будет счастье смотреть)))))
    Over 9000
    Over 9000
    12 октября в 14:21
    тренер неправильный в вашей сборной.
    Юрий Павлович Сёмин например свободен
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    12 октября в 14:05
    Так я же и говорю Ещенко безусловный фаворит перед марио, а на смену Черчесову Мыловар он закроет дорогу всем, кто не из Спартака. Итак фан- тренера сборной Мыловара в студию!!!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    12 октября в 14:02
    Дзюбу на лавку или домой!
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    12 октября в 14:01, ред.
    На счет Зюбы согласен а в остальном)))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    12 октября в 14:00, ред.
    Отличная сборная, уверена и именно она поедет на ЧЕ. А на замены Кузяев, Соболев, Смолов....уверена в этом году будут ребята, которые себя ярко проявят и будут в том составе.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Kosmos58 (раскрыть)
    12 октября в 13:58
    Взять и убрать)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 октября в 13:55
    Фернандесу я бы вход в сборную закрыл ещё после провала с хорватами, когда он оголил свой фланг
    yasukuni
    yasukuni
    12 октября в 13:43, ред.
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