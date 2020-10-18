Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков. В ней нет Месси

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире.
Голкипер: Ян Облак («Атлетико», 90 млн евро);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 110 млн), Матийс де Лигт («Ювентус», 70 млн), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128 млн), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 миллионов евро), Неймар (ПСЖ, 128 миллионов евро).
Напомним, что вингер «Барселоны» Анссумане Фати стал самым просматриваемым игроком на Transfermarkt.
Все знают, что трансферная стоимость Месси всегда была выше, он моложе и играет лучше.
Все знают, что трансферная стоимость Месси всегда была выше, он моложе и играет лучше.
Но лет через 5-6...будут казаться и не такими заоблачными....когда кто нибудь купит условного Эрлинга Холанда миллионов за 300-350 ...
Но лет через 5-6...будут казаться и не такими заоблачными....когда кто нибудь купит условного Эрлинга Холанда миллионов за 300-350 ...
"Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную."
Роналду в свои 33 года перешёл в Юве за 112 миллионов евро. Это при условии, что его покупал Ювентус, из которого много денег не вытянешь, и что Роналду сам хотел уйти (и Перес от него избавиться). В какой-нибудь условный ПСЖ могли бы и за 150 тогда толкнуть.
Трансфермаркт видимо не верит, что Месси сейчас возможно продать за такую же сумму или больше. Они оценили Месси только в 100 миллионов.
"Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную."
Роналду в свои 33 года перешёл в Юве за 112 миллионов евро. Это при условии, что его покупал Ювентус, из которого много денег не вытянешь, и что Роналду сам хотел уйти (и Перес от него избавиться). В какой-нибудь условный ПСЖ могли бы и за 150 тогда толкнуть.
Трансфермаркт видимо не верит, что Месси сейчас возможно продать за такую же сумму или больше. Они оценили Месси только в 100 миллионов.
Роналду 2 года назад перешёл в Ювентус за 100+- миллионов. Сейчас в 35 лет, понятное дело, он много стоить не будет. Это если говорить чисто про футбольный ценник, без рекламы и прочего. Также не были озвучены отступные.
А вот за Месси совсем недавно Бартомеу в открытую требовал 700 миллионов, прописанные в контракте. Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную.
Поэтому "упрёк" в сторону Месси имеет место быть. Как игрок и рекламный продукт он легко мог бы обогнать Неймара.
Роналду 2 года назад перешёл в Ювентус за 100+- миллионов. Сейчас в 35 лет, понятное дело, он много стоить не будет. Это если говорить чисто про футбольный ценник, без рекламы и прочего. Также не были озвучены отступные.
А вот за Месси совсем недавно Бартомеу в открытую требовал 700 миллионов, прописанные в контракте. Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную.
Поэтому "упрёк" в сторону Месси имеет место быть. Как игрок и рекламный продукт он легко мог бы обогнать Неймара.
Хотя Трент за 110 лямов перебор.
Хотя Трент за 110 лямов перебор.