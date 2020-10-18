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Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков. В ней нет Месси

18 октября 2020, 15:09

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире.

Голкипер: Ян Облак («Атлетико», 90 млн евро);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 110 млн), Матийс де Лигт («Ювентус», 70 млн), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128 млн), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 миллионов евро), Неймар (ПСЖ, 128 миллионов евро).

© imago images/TM — Stand Oktober 2020: Die wertvollste Elf der Welt
Напомним, что вингер «Барселоны» Анссумане Фати стал самым просматриваемым игроком на Transfermarkt.

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VERSTECK
VERSTECK
19 октября в 11:42
Дэвиса ещё слишком рано оценивать, а рахима с крысёнком здесь быть не должно
Agamaga
Agamaga ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
19 октября в 08:47
Месси в 35 лет за 200 млн не продали, просили всю сумму - 700 млн, а такие деньги никто не даст, таких денег даже ни у кого нет на покупку одного игрока - это бред вообще.
Все знают, что трансферная стоимость Месси всегда была выше, он моложе и играет лучше.
Тага Дага
Тага Дага
19 октября в 07:48
Вообще-то Месси бесценен. ....а если посмотреть, в их возрасте Месси стоил миллиард.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 00:27
Цифры конечно сумасшедшие....
Но лет через 5-6...будут казаться и не такими заоблачными....когда кто нибудь купит условного Эрлинга Холанда миллионов за 300-350 ...
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответ Agamaga (раскрыть)
18 октября в 22:54
Дельфина продали в 33 года за 112 млн евро в Ювентусь а Месси в свои 33 года толька на 100 тянет😉😙😉
mphuZ
mphuZ ответ Cympak-05 (раскрыть)
18 октября в 21:22
Я и написал:

"Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную."

Роналду в свои 33 года перешёл в Юве за 112 миллионов евро. Это при условии, что его покупал Ювентус, из которого много денег не вытянешь, и что Роналду сам хотел уйти (и Перес от него избавиться). В какой-нибудь условный ПСЖ могли бы и за 150 тогда толкнуть.

Трансфермаркт видимо не верит, что Месси сейчас возможно продать за такую же сумму или больше. Они оценили Месси только в 100 миллионов.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
18 октября в 21:06
Месси просто бесценный ))) Да и как можно выставить цену, на иноплонетянена ))) Из всех тут перечисленных, только у Мбапе есть шанс встать на одну ступень с Месси и Роналду, но ему ещё очень много нужно работать. Если Неймар ему голову не задурит, то следующий коллекционер ЗМ, это конечно Килиан.
zooveterinar
zooveterinar
18 октября в 19:53
Конечно,я не согласен !!!! А почему нет Кокоши???? Где Кокорин господа, весь соккер онем трубит в новостной ленте,а в сборную мира не попал!!!!!! Толи лыжи не едут, то ли я...........!!!!!!!
Шатаут
Шатаут
18 октября в 19:31
У Месси нет цены... Потому и в списке нет...
Ляпсень
Ляпсень
18 октября в 19:15
Гному бодрящие таблетки в гетру перестали поставлять. Вот и всё.
Cympak-05
Cympak-05 ответ mphuZ (раскрыть)
18 октября в 19:10
В 33 года ? И трансфермаркет не учитывается рекламный продукт. Что что а адекватность у редакторов присутствует.
mphuZ
mphuZ
18 октября в 18:40
Интересные у вас споры.

Роналду 2 года назад перешёл в Ювентус за 100+- миллионов. Сейчас в 35 лет, понятное дело, он много стоить не будет. Это если говорить чисто про футбольный ценник, без рекламы и прочего. Также не были озвучены отступные.

А вот за Месси совсем недавно Бартомеу в открытую требовал 700 миллионов, прописанные в контракте. Даже если сконвертировать это в "разумный" ценник, то даже так он не попал в эту сборную.

Поэтому "упрёк" в сторону Месси имеет место быть. Как игрок и рекламный продукт он легко мог бы обогнать Неймара.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
18 октября в 18:38
На много закрыл глаза. Но? Стерлинг дороже Де Брюйне? Дичь редкая.
Вот это номер
Вот это номер
18 октября в 18:02
Смешно видеть игроков ливерпуля после 7:2), ну а Месси логично отсутствует в этой сборной. Ему нужно в другой сборной фигурировать - нытиков и истеричек.
Ruslan3132
Ruslan3132
18 октября в 18:01
Киммих дороже Каземиро и Де Лигт до сих пор стоит 70млн???)))))))))) ахахахаха
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
18 октября в 18:00
Что мы видим?Уходит эпоха, постепенно.Потом, в один солнечный, или же пасмурный день проснемся мы, зайдем на соккер, посмотрим на результаты, и осознаем, что ни Месси. ни Роналду не являются боле теми, кем были еще 5 лет назад-парой лучших игроков на планете.
Мessi 10
Мessi 10
18 октября в 17:46
Не мудрено, что Месси нет. Возраст. Другой вопрос будут ли все эти игроки стоить 100 лямов в 33 года?
СТИГЛИЦ
СТИГЛИЦ
18 октября в 17:23
Ван Дак ? Который инвалид и Де Ликт которого тока Парма наверно не проходила.)) Манэ и Арнольд после Астон Виллы подоражали))). Неймар и Мбаппе - которые не смогли обыграть состав Баварии стоящий как оони оба. )))
praporchik zadov
praporchik zadov
18 октября в 17:22
Что за цифры?Футбольный мир сошел сума !...Какие цены будут в будущем?
офигенный
офигенный
18 октября в 17:13
офигеть как такое можно?
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
18 октября в 17:09
Стерлинг который в самые важные моменты не может по пустым попасть, за 128 лям? :D
Van Vanovich
Van Vanovich
18 октября в 16:52
Неймар- 70, Мбаппе-70, Мане-70, Де Брейне-80, Стерлинг-60, Дэвис -45, Киммих - 50, Александр-Арнольд - 50, Облак -55.
Van Vanovich
Van Vanovich
18 октября в 16:49
Цены на всех завышены, Кроме ван Дейка и Де Лигта! Тем более в кризис!
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября в 16:47, ред.
Чего? Ван Дейк стоит дешевле Александра - Арнольда) Этого не может быть! В нет Месси...Подумаешь! В ней и Роналду нет, вообще-то.
Zenit_84
Zenit_84
18 октября в 16:47
Как же так?
За наших
За наших
18 октября в 16:31
А где дзюбиньо?))
Армейская душа
Армейская душа
18 октября в 16:27
"Я тут видел секретные карты генштаба. Так вот - там нет Америки" (с) Даун Хаус
ЮHBА
ЮHBА
18 октября в 16:15
Больше всего народу из Ливерпуля💪
Хотя Трент за 110 лямов перебор.
Верг
Верг
18 октября в 16:12, ред.
Давно у автора нападающие в полузащите играют
berda2003
berda2003
18 октября в 16:12
наших надо посчитать в рублях ...
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