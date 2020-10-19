Заболотный: «Не футболисты виноваты, что им платят такие деньги»

Нападающий «Сочи» рассказал о зарплатах футболистов.

Много блогеров и людей вокруг футбола говорят правильные вещи. Но не футболисты виноваты, что им платят такие деньги. Это идет от структуры. И футболисту нечего стыдиться. Он работает 10-15 лет и берет от своего организма.

Посмотри на Владимира Бесчастных. Он когда в «Тосно» работал, то не мог ходить — у человека 2 операции на тазобедренном суставе. И такая судьба ждет больше 50% футболистов в старости. В любом случае ты свое здоровье отдаешь, даже некоторые футболисты погибают. Мы рискуем — все это может случиться с каждым, от этого никто не застрахован, но и этот риск оплачивается. Сравнивать с европейскими зарплатами мы не будем, у нас все-таки процент другой, но у нас и игра другая.