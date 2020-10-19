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Заболотный: «Не футболисты виноваты, что им платят такие деньги»

вчера, 16:49

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о зарплатах футболистов.

Много блогеров и людей вокруг футбола говорят правильные вещи. Но не футболисты виноваты, что им платят такие деньги. Это идет от структуры. И футболисту нечего стыдиться. Он работает 10-15 лет и берет от своего организма.

Посмотри на Владимира Бесчастных. Он когда в «Тосно» работал, то не мог ходить — у человека 2 операции на тазобедренном суставе. И такая судьба ждет больше 50% футболистов в старости. В любом случае ты свое здоровье отдаешь, даже некоторые футболисты погибают. Мы рискуем — все это может случиться с каждым, от этого никто не застрахован, но и этот риск оплачивается. Сравнивать с европейскими зарплатами мы не будем, у нас все-таки процент другой, но у нас и игра другая.

Ранее Заболотный рассказал о своих проблемах с алкоголем.

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Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 01:27
Правильно искусственно. В этом футболисты виноваты?
RIR68
RIR68
вчера в 22:44
    морозз
    морозз
    вчера в 22:28
    Настоящий бомж, в голове одно болото!
    Footbolista
    Footbolista ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Нет никаких европейских ценностей...это как говорил Остап Бендер "Миф о загробной жизни"...сильные мира сего рулят и там и здесь...это не жалоба, а констатация факта...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Аpбитр (раскрыть)
    вчера в 19:41
    спасибо)) я рад))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:33
    Меньше платили, лучше играли, это факт неоспоримый
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 18:32
    10-20 лямов как в Чехиях - рынок.
    300 лямов Смолову - картельный сговор.
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 18:28
    Российский футбол- часть европейского, поэтому и зарплаты, если не равные, то сопоставимые. Российский народ привержен не европейским ценностям, а неким скрепам, поэтому и нищенствует. Сравнивать нечего.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:05
    всё крутиться опять около денег..
    Footbolista
    Footbolista ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 18:03
    Сердюков: Не факт...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:03
    Возможно он имел в виду что век футболиста короток по сравнению с другими профессиями, поэтому они(футболисты) должны успеть урвать за эти 10-15 лет то что другие за 20-30 лет...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 17:59, ред.
    Да пофиг на уровень РПЛ...главное что дорогие россияне мало-мальски умеющие играть, наконец-то будут думать не о деньгах, а о прогрессивном росте)) А потом из Польши, Венгрии глядишь в топ-чемпионат какой попадут, конечно если будут землю грызть) Как результат - сильная сборная. Не того ли мы все хотим, понося раз за разом наших "драгоценных"?) Пусть РПЛ лучше станет конвейером футболистов чем как сейчас - сборищем прикормленных игроков, которым нифига окромя бабок не нужно...
    stachel
    stachel ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:51
    В этом случае, дорогие россияне "мало-мальски умеющие играть" уедут в середняки Финляндии, Венгрии, Польши. Останется играть за гроши Тоха З., но какой будет уровень РПЛ, очевидно.
    Big krendel
    Big krendel
    вчера в 17:49, ред.
    90% людей отдают своё здоровье работе раз в 300 получая меньше. И не имея возможности посещать врачей специалистов как мажоры от футбола.
    nubom
    nubom
    вчера в 17:48
    У нас, чтобы столько заработать, надо потом лет шесть сидеть...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:38
    Зарплаты непомерно высокие.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 17:26, ред.
    Ну а что ж тогда Кузяев не поехал за 500тысяч евро играть, а выбил в итоге контракт у Зенита? Почему много футболистов долго торгуются по контрактам?
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 17:18
    Еще немного и Антошка начнет претендовать на льготы участника боевых действий)...им кстати и не снились такие деньги ни в настоящем ни в старости...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:18, ред.
    Хорошо бы их отрабатывать.
    А риск потерять здоровье есть и у шахтеров, и у сталеваров. Но им не платят таких бешеных денег, и накопить за жизнь на безбедную старость им не удается. Так что несправедливость полнейшая.
    Но им повезло попасть в избранные, они этим сполна пользуются. Имеют право...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:17
    Доля правды в его словах есть!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:15
    Ну да...ну да....все это создано искусственно а в нашей стране это еще и через одно место.. зарплата футболиста складывается из многих пунктов: оклад (фиксированная часть), премиальные, личные бонусы, реклама и спонсоры, участие в мероприятиях, платные интервью....и если взять самый богатый клуб РПЛ, то Артем Дзюба (3,6 млн (не деревянных), а если в месяц, то получается 24,9 млн рублей уже нашинскими) и это без бонусов и премиальных и это я еще умалчиваю зарплату Малкома.....и разумный вопрос ЗА ЧТО?....много можно говорить на эту тему, критиковать, но толку от это ноль...
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:07
    Да если бы руссиш древесина играла бы хорошо, то и вопросов бы не было.
    STVA 1
    STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Так я это и имел в виду! Что на фоне лимита у нас стали платить за паспорт а не за игру!
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 17:05
    cska1948
    cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Конечно виноват лимит, но не в том смысле, как вы думаете. Если бы в наш чемпионат не приглашали, от слова СОВСЕМ, легионеров, то зарплата у наших игроков была бы в РАЗЫ меньше! Но легионеры, мало-мальски умеющие играть, за гроши в России не поедут, а наши на фоне больших зарплат легионерам вообще перестанут играть. Вот и приходиться своим платить как легам.
    Аpбитр
    Аpбитр ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Добрый день. Данную проблему исправили.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:58
    Откажись, попробуй.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 16:54
    Ключевые слова,"...но у нас и игра другая."
    Отходив пешком,раз в неделю ты точно потеряешь пару лет жизни или того хуже,все здоровье отдашь...(
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:50
    Токарю может палец оторвать и у него зарплата не чета твоей!Конечно виноват лимит но не надо прибедняться)
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