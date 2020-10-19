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Медведев: «Матч с „Химками“ не будет переноситься, игра будет без зрителей»

вчера, 16:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.11.2020 в 14:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ против «Химок», который пройдёт без болельщиков на трибунах.

Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло.

Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир. Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, масок и перчаток. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас.

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kolpino08
kolpino08 ответ andre_can (раскрыть)
вчера в 20:13
не к матчам, как таковым, а в принципе к проведению любых культурных и спортивных мероприятий в МО

С 21.10 зрителей не будут пускать никуда: театры, кинотеатры, стадионы и т.д.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:00
Лёгкие три очка переносить не стоит.
cska1948
cska1948 ответ andre_can (раскрыть)
вчера в 17:14
А с кого спросят и спрашивают за санитарное состояние в регионе? Может с Дюкова и Прядкиным?
Big krendel
Big krendel
вчера в 16:39
Зениту безоговорочной победы.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:36
В Москве следует перенести все матчи.
andre_can
andre_can
вчера в 16:24
а какое отношение руководство МО имеет к матчам РПЛ???
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