Жирков: «Без Шарапова я бы не смог стать тем, кем являюсь сейчас»

Полузащитник «Зенита» выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по футболу Валерия Шарапова.

Этот человек сделал очень многое для профессионального футбола Тамбовской области, посвятил большую часть своей жизни этой игре, именно под его началом я делал первые шаги на футбольном поле. Валерий Васильевич, без вас я бы не смог стать тем, кем являюсь сейчас. Спасибо вам за всё, мне будет вас очень сильно не хватать.

Выражаю самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Валерия Васильевича. Сил и стойкости духа вам в этот тяжелый момент.