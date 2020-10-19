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Жирков: «Без Шарапова я бы не смог стать тем, кем являюсь сейчас»

вчера, 16:19

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России по футболу Валерия Шарапова.

Этот человек сделал очень многое для профессионального футбола Тамбовской области, посвятил большую часть своей жизни этой игре, именно под его началом я делал первые шаги на футбольном поле. Валерий Васильевич, без вас я бы не смог стать тем, кем являюсь сейчас. Спасибо вам за всё, мне будет вас очень сильно не хватать.

Выражаю самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Валерия Васильевича. Сил и стойкости духа вам в этот тяжелый момент.

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протон1
протон1
вчера в 21:16
я бы попросил отключать комментарии если говорят об уходе из жизни. все таки хватает всего
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:50
Присоединяюсь к соболезнованиям.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 16:21
надо всегда помнить первых тренеров
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