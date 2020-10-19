«Локо» снова 4-й, «Зенит» и ЦСКА сыграют в плей-офф ЛЕ. Что светит клубам РПЛ в группах еврокубков?

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сегодня, 15:30

В начале первой большой еврокубковой недели сезона 2020/21 «Соккер.ру» замеряет высоту полету российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Зенит»

Соперники по группе Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио» и «Брюгге».

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. «Боруссии» — фаворит группы, это вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше.

1 тур. «Зенит» — «Брюгге»

2 тур. «Боруссия Д» — «Зенит»

3 тур. «Зенит» — «Лацио»

4 тур. «Лацио» — «Зенит»

5 тур. «Брюгге» — «Зенит»

6 тур. «Зенит» — «Боруссия Д»

Тем, кто уже нарисовал «Зениту» 6 очков в матчах против «Брюгге», стоит напомнить, что год назад бельгийский клуб занял третью строчку в квартете с «Реалом», ПСЖ и «Галатасараем», сыграл вничью с командой Зидана на «Сантьяго Бернабеу». Семак прав — это серьезная команда, пусть «на бумаге» и кажется, что «Брюгге» — аутсайдер в этой компании. Филипп Клеман здраво оценивает силы своей команды, говорит, что выход в плей-офф Лиги Европы будет хорошим результатом.

В прошлом году мы пророчили «Зениту» 5-7 очков и третье место в группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой». С количеством баллов не ошиблись, а вот место чемпионам России досталось последнее. Даже если команда Сергея Семака дважды обыграет «Брюгге» (что вилами по воде писано), для выхода из группы нужно будет набирать очки во встречах с «Лацио» и «Боруссией», где при самом оптимистичном раскладе рисуется 4 балла (ничья и победа в домашних встречах). Но скорее будет, как в прошлом году, только «Брюгге» не потянет роль «Бенфики».

Прогноз «Соккер.ру»: 5-8 очков и третье место в группе.

«Локомотив»

Соперники по группе Лиги чемпионов: «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

Марко Николич, главный тренер «Локомотива»:

Нам в группу попали победители Лиги чемпионов в лице «Баварии», «Атлетико», который уже был в группе в прошлом году, и «Зальцбург». «Бавария» — чемпион Европы. Тут и говорить особо нечего, очень мощная команда. Кто следит за немецким футболом, тот знает, что они всегда играют на 100%. Мне нравится игра «Атлетико». Нравится стиль Симеоне и как он себя позиционирует в команде. «Зальцбург» тоже знаю очень хорошо. В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будем биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе.

1 тур. «Зальцбург» — «Локомотив»

2 тур. «Локомотив» — «Бавария»

3 тур. «Локомотив» — «Атлетико»

4 тур. «Атлетико» — «Локомотив»

5 тур. «Локомотив» — «Зальцбург»

6 тур. «Бавария» — «Локомотив»

У «Локомотива» группа, в которой будет очень сложно выжить. Очень высока вероятность того, что «железнодорожники» в третьем розыгрыше Лиги чемпионов подряд займут последнее место в группе и бесславно завершат свои выступления в турнире уже после группового раунда. Набор соперников сопоставим с прошлогодним: тогда тоже был «Атлетико», «Ювентус» вместо «Баварии» и «Байер» на позиции «Зальцбурга». С перепугу стартовав с победы в Леверкузене, «железнодорожники» проиграли пять оставшихся матчей и остались последними.

Очевидно, что «Атлетико» и «Бавария» неприступны для «Локо». Мало того, что это европейские топ-клубы, команды Симеоне и Флика относятся к числу тех грандов, которые знамениты своей серьезностью и аллергией на праздность. «Ман Сити» и «Барселона» могут иной раз сыграть вполноги, эти — нет. Что касается «Зальцбурга», то имеем дело с постоянным участником плей-офф Лиги Европы, а на групповом этапе Лиги чемпионов год назад австрийцы дрались с «Ливерпулем» и «Наполи», уничтожали «Генк» и забили 16 голов.

Да, в той команде были Холанд и Минамино, но «Зальцбург» — это постоянно движущийся конвейер кадров, на смену ушедшим звездам уже пришли новые. «Ред Булл» богаче «Локомотива» по составу — 144 миллиона евро против 83 по оценке «Трансфермаркта», да еще и играет команда Джесси Марша на таких скоростях, которые в РПЛ увидишь разве что, если смотреть матчи на перемотке. Держись, спартаковский антирекорд 1:18!

Прогноз «Соккер.ру»: 0-3 очков и последнее место в группе.

«Краснодар»

Соперники по группе Лиги чемпионов: «Севилья», «Челси» и «Ренн».

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:

«Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

1 тур. «Ренн» — «Краснодар»

2 тур. «Краснодар» — «Челси»

3 тур. «Севилья» — «Краснодар»

4 тур. «Краснодар» — «Севилья»

5 тур. «Краснодар» — «Ренн»

6 тур. «Челси» — «Краснодар»

Для «Краснодара» сейчас все в новинку: первый матч в основной сетке Лиги чемпионов, первое набранное очков, первая победа… Хочется верить, что будет и то, и другое, третье — выход в весеннюю стадию еврокубков, однако объективно в группе с командами из топ-чемпионатов «быки» — аутсайдеры. Думаю, какие-то очки «Краснодар» все-таки соберет, но вряд ли этого хватит для выхода хотя бы в Лигу Европы.

Из плюсов — все соперники по группе достаточно открытые, играют сами, дают играть другим. У «Челси» молодая и не до конца сыгранная команда, склонная к перепадам настроения и формы даже по ходу матчей; «Севилья» опасна, но у ее вратарей всегда есть работа; «Ренн» — такой же дебютант Лиги чемпионов, как и «Краснодар». Команда Мусаев будет драться, но чаще будет близка к набранным очкам, нежели реально их набирать.

Прогноз «Соккер.ру»: 3-5 очков и последнее место в группе.

ЦСКА

Соперники по группе Лиги Европы: «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Вольфсберг»

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА :

У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол. Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой. «Вольфсберг» — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы. Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы.

1 тур. «Вольфсберг» — ЦСКА

2 тур. ЦСКА — «Динамо З»

3 тур. «Фейеноорд» — ЦСКА

4 тур. ЦСКА — «Фейеноорд»

5 тур. ЦСКА — «Вольфсберг»

6 тур. «Динамо З» — ЦСКА

В прошлом году ЦСКА неожиданно провалился в Лиге Европы, заняв последнее место в группе с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Допущенные прошлой осенью ошибки должны быть учтены в опыте, которого у команды Виктора Ганчеренко прибавилось, как и кадровых опций после внушительной трансферной кампании в прошедшее окно. Если обойтись без церемонных реверансов в сторону противников, то следует согласиться с Валерием Газзаевым и признать, что ЦСКА должен быть на первом месте в этой группе.

Прогноз «Соккер.ру»: 12-14 очков и первое место в группе.