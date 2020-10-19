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Мамаев: «Переживаю за „Краснодар“ в еврокубках. Не чужая команда для меня»

вчера, 20:06
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, что будет болеть за «быков» в Лиге чемпионов.

Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда.

Мамаев выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2019 года хавбек перешел в «Ростов».

Ранее стало известно, что матч пропустят главный тренер и два игрока краснодарской команды.

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Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 00:05
Дурак ты Паша! Не натворил бы дел играл бы сейчас в Краснодаре, с головой играешь в футбол. В жизни бы ее применять
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:43
За своих всех надо переживать, и быков в том числе
trimetil
trimetil
вчера в 21:29
А режим кто будет соблюдать?
протон1
протон1
вчера в 21:10
если бы не хулиганил там бы еще играл.
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:34
Малком: Переживаю за Зенит в еврокубках...все таки мне зарплату платят...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:27
А за ЦСКА Мамаев будет болеть,кто знает?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:21
Поболеем вместе за Краснодар
neukomm
neukomm
вчера в 20:20
Как ни крути, для меня это не чужая команда
Конечно, "родную" команду можно и подставить, вляпавшись в уголовный скандал.
ДСА
ДСА
вчера в 20:18, ред.
Ренн то можно взять.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:15
Не ты один переживаешь. А про ЦСКА промолчал , обиделся на Гинера, похоже.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Пожелаем удачи!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:13
Паша от сердца говорит я думаю!
David Young
David Young
вчера в 20:07
Это нормальное чувство, переживать за свой бывший клуб, который ещё и клуб твоей страны.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:07
Все переживают за Краснодар!!!
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