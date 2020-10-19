Мамаев: «Переживаю за „Краснодар“ в еврокубках. Не чужая команда для меня»

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вчера, 20:06

Полузащитник «Ростова» , ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, что будет болеть за «быков» в Лиге чемпионов.

Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда.

Мамаев выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2019 года хавбек перешел в «Ростов».

Ранее стало известно, что матч пропустят главный тренер и два игрока краснодарской команды.