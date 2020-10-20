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Пирло: «Луческу был моим первым тренером. Всегда буду благодарен ему»

сегодня, 02:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус19:55 Не начался

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», который тренирует Мирча Луческу.

В день матча я буду делать то же, что мои игроки. Буду спать, есть. Я приехал сюда ради матча. Я не буду играть в Play Station и изменять своим привычкам.

Луческу был моим первым тренером, он взял меня в главную команду [«Брешии»], когда мне было 15, и я дебютировал в 16 лет. Мы до сих пор общаемся, и я всегда буду ему благодарен. Завтра (Прим. — во вторник) будет хорошая возможность бросить ему вызов.

Ранее Луческу высказался о перспективах Пирло в карьере тренера.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:11
Это когда он проснулся, поиграл в ПС, а вечером выиграл ЧМ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:53
Смутно помню прикол про Плейстейшн и Пирло
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:37
Хоть кто-то о нем тепло отзывается.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:21
Киев может уделать вас
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 03:02
Так и должно быть!
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