Пирло: «Луческу был моим первым тренером. Всегда буду благодарен ему»

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», который тренирует Мирча Луческу.
В день матча я буду делать то же, что мои игроки. Буду спать, есть. Я приехал сюда ради матча. Я не буду играть в Play Station и изменять своим привычкам.
Луческу был моим первым тренером, он взял меня в главную команду [«Брешии»], когда мне было 15, и я дебютировал в 16 лет. Мы до сих пор общаемся, и я всегда буду ему благодарен. Завтра (Прим. — во вторник) будет хорошая возможность бросить ему вызов.
Ранее Луческу высказался о перспективах Пирло в карьере тренера.