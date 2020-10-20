Пирло: «Луческу был моим первым тренером. Всегда буду благодарен ему»

Наставник «Ювентуса» дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», который тренирует .

В день матча я буду делать то же, что мои игроки. Буду спать, есть. Я приехал сюда ради матча. Я не буду играть в Play Station и изменять своим привычкам.

Луческу был моим первым тренером, он взял меня в главную команду [«Брешии»], когда мне было 15, и я дебютировал в 16 лет. Мы до сих пор общаемся, и я всегда буду ему благодарен. Завтра (Прим. — во вторник) будет хорошая возможность бросить ему вызов.