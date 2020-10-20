Кьеллини: «„Ювентус“ обязан побеждать киевское „Динамо“»

Защитник «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

У нас еще не было возможности хорошо поработать вместе. Главное — продолжать совершенствоваться, приспосабливаться друг к другу и побеждать. Завтрашний вечер уже будет очень важным.

Мы обязаны победить, это самое главное. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы увидеть команду в лучшем виде, но завтра вечером будет очень важно забить гол.

Мы начинаем каждый сезон с целью выиграть Лигу чемпионов, мы не заботимся о том, чтобы просто быть в числе лучших.