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Кьеллини: «„Ювентус“ обязан побеждать киевское „Динамо“»

сегодня, 00:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус19:55 Не начался

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

У нас еще не было возможности хорошо поработать вместе. Главное — продолжать совершенствоваться, приспосабливаться друг к другу и побеждать. Завтрашний вечер уже будет очень важным.

Мы обязаны победить, это самое главное. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы увидеть команду в лучшем виде, но завтра вечером будет очень важно забить гол.

Мы начинаем каждый сезон с целью выиграть Лигу чемпионов, мы не заботимся о том, чтобы просто быть в числе лучших.

Ранее «Юве» опубликовал заявку на предстоящий матч.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:21
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:58
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