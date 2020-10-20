Вингер «Ференцвароша»: «Гол на „Камп Ноу“ будет лучшим подарком»

Вингер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от выездного матча с «Барселоной» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда ты попадаешь в Лигу чемпионов, это нечто необычное, ведь тебе предстоит сыграть против Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Нужно насладиться этим. Я выйду на поле и отдам все свои силы. Я счастлив быть здесь, это нечто особенное. Лучшим подарком будет покинуть стадион с голом.