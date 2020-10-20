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Вингер «Ференцвароша»: «Гол на „Камп Ноу“ будет лучшим подарком»

сегодня, 02:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош22:00 Не начался

Вингер «Ференцвароша» Токмак Нгуен поделился ожиданиями от выездного матча с «Барселоной» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда ты попадаешь в Лигу чемпионов, это нечто необычное, ведь тебе предстоит сыграть против Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Нужно насладиться этим. Я выйду на поле и отдам все свои силы. Я счастлив быть здесь, это нечто особенное. Лучшим подарком будет покинуть стадион с голом.

Мнением о предстоящей встрече также поделился главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров.

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