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Тренер «Дженоа» оценил дебют Шомуродова в Серии А

сегодня, 01:24
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран после ничейного матча с «Вероной» (0:0) в 4-м туре Серии А прокомментировал в эфире Sky Sport дебют новичка «грифонов» Элдора Шомуродова, перешедшего из «Ростова».

Узбекский форвард вышел в стартовом составе «Дженоа» и был заменён на 63-й минуте.

Сегодня Шомуродов был катапультирован на поле и погружён в итальянский футбол. Он оставил положительное впечатление. Он должен понять, как нужно действовать в определённых ситуациях, и у него есть хорошая возможность это сделать.

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Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 01:47
Катапульта была не заряжена!!!
David Young
David Young
сегодня в 01:30
Это радует. Удачных игр.
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