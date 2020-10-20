Тренер «Дженоа» оценил дебют Шомуродова в Серии А

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сегодня, 01:24

Главный тренер «Дженоа» после ничейного матча с «Вероной» (0:0) в 4-м туре Серии А прокомментировал в эфире Sky Sport дебют новичка «грифонов» , перешедшего из «Ростова».

Узбекский форвард вышел в стартовом составе «Дженоа» и был заменён на 63-й минуте.