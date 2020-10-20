Тренер «Дженоа» оценил дебют Шомуродова в Серии А

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран после ничейного матча с «Вероной» (0:0) в 4-м туре Серии А прокомментировал в эфире Sky Sport дебют новичка «грифонов» Элдора Шомуродова, перешедшего из «Ростова».
Узбекский форвард вышел в стартовом составе «Дженоа» и был заменён на 63-й минуте.
Сегодня Шомуродов был катапультирован на поле и погружён в итальянский футбол. Он оставил положительное впечатление. Он должен понять, как нужно действовать в определённых ситуациях, и у него есть хорошая возможность это сделать.