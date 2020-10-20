ГлавнаяНовости

Капитан «Ренна»: «Думал, что уже и не сыграю в Лиге чемпионов»

сегодня, 01:41
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Капитан и защитник «Ренна» Дамьен Да Силва дал комментарий накануне матча с «Краснодаром» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 32-летний француз впервые в карьере сыграет в этом турнире.

Для команды и болельщиков очень важно открыть для себя это соревнование. Мы осознаём, насколько нам повезло получить возможность сыграть в таком турнире, и понимаем важность этого матча.

Мы должны добиваться лучших результатов в Лиге чемпионов и решать исходы матчей, потому что в противном случае это сделают наши соперники. Мы полны желания и амбиций.

В какой-то момент я думал, что уже не сыграю в Лиге чемпионов. Это большая честь. Не могу дождаться [дебюта], но я не подвергаю себя дополнительному давлению. Для меня это просто бонус, но не конечный результат.

Напомним, на матч с «Ренном» не полетели главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и два футболиста.

Все новости
Вингер «Ференцвароша»: «Гол на „Камп Ноу“ будет лучшим подарком»
Сегодня, 02:04 Комментарии0
Тренер «Дженоа» оценил дебют Шомуродова в Серии А
Сегодня, 01:24 Комментарии2
Кьеллини: «„Ювентус“ обязан побеждать киевское „Динамо“»
Сегодня, 00:52 Комментарии2
Тренер «Ференцвароша»: «Мы должны показать свои сильные стороны в ЛЧ»
Сегодня, 00:34 Комментарии1
Индзаги: «„Лацио“ нужно сыграть агрессивно против дортмундской „Боруссии“»
Вчера, 23:50 Комментарии4
Аспиликуэта: «Я ожидаю тяжелой игры против „Севильи“, но мы — „Челси“»
Вчера, 23:40 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:02
Ренну откровенно повезло с ЛЧ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100