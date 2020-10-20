Капитан «Ренна»: «Думал, что уже и не сыграю в Лиге чемпионов»

Капитан и защитник «Ренна» дал комментарий накануне матча с «Краснодаром» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 32-летний француз впервые в карьере сыграет в этом турнире.

Для команды и болельщиков очень важно открыть для себя это соревнование. Мы осознаём, насколько нам повезло получить возможность сыграть в таком турнире, и понимаем важность этого матча.

Мы должны добиваться лучших результатов в Лиге чемпионов и решать исходы матчей, потому что в противном случае это сделают наши соперники. Мы полны желания и амбиций.

В какой-то момент я думал, что уже не сыграю в Лиге чемпионов. Это большая честь. Не могу дождаться [дебюта], но я не подвергаю себя дополнительному давлению. Для меня это просто бонус, но не конечный результат.