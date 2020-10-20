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Каштру: «„Реал“ не должен был продавать Роналду»

сегодня, 12:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что «Реал» не должен был отпускать нападающего Криштиану Роналду.

Если у вас в команде играет Роналду, вы никогда не должны продавать его. Никогда. Мы говорим о лучшем, самом эффективном футболисте в мире.

Он оставил свой дом, приехав в Лиссабон в 11 лет, чтобы стать футболистом. Он был одинок, но он шёл к своей цели. Он должен являться примером для всех детей.

Люди слишком много критикуют Роналду, но он отвечает им на поле в каждой игре, зная, откуда он пришел.

В тот день, когда снимут фильм о Криштиану и люди увидят, откуда он на самом деле, как он стал футболистом, его будут ценить гораздо больше.

Напомним, что завтра «Шахтер» сыграет против «Реала» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 16:21
Я согласился бы с вами если бы Реал на деньги от продажи Рона взял топ форварда.Но однако же такого и близко нет,это говорит о том,что инициатором ухода был именно Криштьяну и Реал так и не смог восполнить эту потерю до сих пор
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:42
ну да ну да, до 50 лет играл бы наверно. Он ушел вовремя, лучшее время для него и клуба. Он получил новый вызов и хорошие деньги, Реал хорошие деньги и время для перестройки! Все надо делать вовремя!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:20, ред.
Дело говорит. Без Роналду Реал совсем разучился забевать. На выходных вон Кадису проиграли на своем поле 0-1 ну это не в какие ворота не лезет!! Не удивлюсь если и Шахтеру забить не смогут. А Рон там колотит голы за Юве каждый матч!!
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 14:10
Реал до сих пор пожинает плоды этого трансфера, президента Фло.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:43
Поздно пить боржоми, дело сделано и возвращаться к этому смысла нет.
Juve14
Juve14
сегодня в 13:34
У шахтера не плохие шансы против Реала
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:13
В жизни каждого человека наступает такой момент ,когда нужно решать что делать дальше ,одному уходить на пенсию,второму заканчивать карьеру ,третий вопреки всему сидит на шее у коллектива и не хочет ничего замечать ,вот тогда это плохо для всех.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:08
Вспомнил)...уже продано...и пропито...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:39
Это его мнение. В Реале решили по другому.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:37
Пожалуй он прав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:30
Должен был ещо ран ше
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