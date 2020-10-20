Каштру: «„Реал“ не должен был продавать Роналду»

Главный тренер «Шахтера» считает, что «Реал» не должен был отпускать нападающего .

Если у вас в команде играет Роналду, вы никогда не должны продавать его. Никогда. Мы говорим о лучшем, самом эффективном футболисте в мире.

Он оставил свой дом, приехав в Лиссабон в 11 лет, чтобы стать футболистом. Он был одинок, но он шёл к своей цели. Он должен являться примером для всех детей.

Люди слишком много критикуют Роналду, но он отвечает им на поле в каждой игре, зная, откуда он пришел.

В тот день, когда снимут фильм о Криштиану и люди увидят, откуда он на самом деле, как он стал футболистом, его будут ценить гораздо больше.