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Иванович: «Я мечтал о том, чтобы вернуться в АПЛ»

сегодня, 12:16
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич0 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Защитник «Вест Бромвича» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ против «Бернли» (0:0).

Я счастлив и горд вернуться в АПЛ. Думаю, я мечтал об этом моменте.

Сегодня мы сыграли хорошо, но мы могли бы получить и три очка, если бы проявили больше желания на поле, потому что большую часть времени мы контролировали игру.

Наша командная игра была на высоком уровне. Мы играли как единое целое, причем не только защитники, но и футболисты группы атаки.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 16:24
чем тебе в стране духовных скреп не жилось?
Asper
Asper ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 15:05
Железа он собрал хоть в металлолом сдавай.
Просто, видимо, он неугомонный.
Не Сербия, не Китай, не МЛС какой-нибудь, а ещё от души поишачить за выживание в АПЛ.
Это походу состояние души.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:53
Зачем АПЛ с Бромвичем? Ни трофеев, ни еврокубков, а только борьба за выживание или в перспективе чемпионшип.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:04
Недавно "писал кипятком "от одного вида адмиралтейского шпиля,и вот опять...
drug01
drug01
сегодня в 13:00
Мечты сбываются!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:31
Вестбром пропустил как и ливер, больше всех в чемпе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:26
А мы мечтали тебя там увидеть!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:16
Вот и сбылась мечта...:)))
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