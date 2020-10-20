Иванович: «Я мечтал о том, чтобы вернуться в АПЛ»

Защитник «Вест Бромвича» прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ против «Бернли» (0:0).

Я счастлив и горд вернуться в АПЛ . Думаю, я мечтал об этом моменте.

Сегодня мы сыграли хорошо, но мы могли бы получить и три очка, если бы проявили больше желания на поле, потому что большую часть времени мы контролировали игру.

Наша командная игра была на высоком уровне. Мы играли как единое целое, причем не только защитники, но и футболисты группы атаки.