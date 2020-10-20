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Куман: «Временами ван Дейк был слишком ленивым»

сегодня, 11:56

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о работе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который выступал под руководством специалиста в сборной Нидерландов.

Мне нравилось работать с Вирджилом, потому что он очень открытый человек. Ему нравится учиться у всех.

Но ван Дейку пришлось изменить свой характер, потому что временами он был слишком ленивым. Он изменился. Сейчас ван Дейк является одним из лучших защитников в мире.

Напомним, что ван Дейк получил серьезную травму и может пропустить весь нынешний сезон.

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Все комментарии
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 13:30
Если вспомнить матч на вилла-парк, то слова Кумана не так похожи на бред)
DEIVID
DEIVID
сегодня в 13:08, ред.
Помню в фифа ещё покупал его в карьере из Гронингена. Из-за роста и скорости. Но он совсем не прогрессировал в игре. Видимо, действительно лень имела место быть раз столько времени шёл к успеху с такими то данными.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 12:44, ред.
Бред несёт Куман временами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:33
Лишь бы чонить сказать! Обидел пахаря!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Говорят о нем в прошедшем времени, как будто его в живых нет. В команде требуют найти замену к зиме. Да, травма серьезная, но ведь не смертельная для игрока и команды
А то, что игрок работает над собой - здорово. Побольше бы таких, особенно в нашем пешеходном чемпионате. Где можно не напрягаясь получать огромные деньги ..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:04
да и ты не был идеальным))))
David Young
David Young
сегодня в 12:02
Футболисты, и люди в целом, могут такими быть.
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