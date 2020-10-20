Куман: «Временами ван Дейк был слишком ленивым»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о работе с защитником «Ливерпуля» , который выступал под руководством специалиста в сборной Нидерландов.

Мне нравилось работать с Вирджилом, потому что он очень открытый человек. Ему нравится учиться у всех.

Но ван Дейку пришлось изменить свой характер, потому что временами он был слишком ленивым. Он изменился. Сейчас ван Дейк является одним из лучших защитников в мире.