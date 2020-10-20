Куман: «Временами ван Дейк был слишком ленивым»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о работе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который выступал под руководством специалиста в сборной Нидерландов.
Мне нравилось работать с Вирджилом, потому что он очень открытый человек. Ему нравится учиться у всех.
Но ван Дейку пришлось изменить свой характер, потому что временами он был слишком ленивым. Он изменился. Сейчас ван Дейк является одним из лучших защитников в мире.
Напомним, что ван Дейк получил серьезную травму и может пропустить весь нынешний сезон.
А то, что игрок работает над собой - здорово. Побольше бы таких, особенно в нашем пешеходном чемпионате. Где можно не напрягаясь получать огромные деньги ..
А то, что игрок работает над собой - здорово. Побольше бы таких, особенно в нашем пешеходном чемпионате. Где можно не напрягаясь получать огромные деньги ..