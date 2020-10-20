На матче «Зенит» — «Брюгге» ожидается 19.5 тыс. зрителей

Антисборная 11-го тура: Грулёв сломал соперника, Мелкадзе не реализовал моменты, Вилков нарушил протокол ВАР Никто не укроется от всевидящего ока «Соккер.ру».

Перекладина Ионова и конец голевой серии. Россия завершила домашний цикл без побед Сборная России потеряла очки в матче с Венгрией. Снова не удалось победить в

Октябрь сборной России: 0 побед в трех домашних матчах, дебюты и незаменимый Дзюба ​«Соккер.ру» уверен, что могло быть лучше, но радуемся, что удалось избежать