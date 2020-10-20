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На матче «Зенит» — «Брюгге» ожидается 19.5 тыс. зрителей

сегодня, 13:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

«Зенит» сегодня проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается 19,5 тыс. зрителей.

Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а гости — в белой.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
сегодня в 16:19
У кого то и пятой части этого нет.
Wolf77785
Wolf77785 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
сегодня в 15:23
потому что в ЛЧ скорее всего не прокатит набивать аудиторию)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:10
19,5 это мало, на сочи было больше
Faustello
Faustello
сегодня в 13:54, ред.
Все хотят посмотреть как Дзюба Азмуна любит)))
Надеюсь будет повод! Удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:45
Солидная "кучка" соберется. Будем надеяться что погонят вперед хозяев.
Зениту победы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:41
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:34
    Ахахах! В лазурной форме!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:21
    Всех перепишут, потом будут считать количество зараженных.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:14
    разве можно?
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 13:13
    Не перезаризились бы. Зениту только победы!
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