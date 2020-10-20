На матче «Зенит» — «Брюгге» ожидается 19.5 тыс. зрителей

«Зенит» сегодня проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается 19,5 тыс. зрителей.
Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а гости — в белой.
«Зенит» сегодня проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
На игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», ожидается 19,5 тыс. зрителей.
Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а гости — в белой.
Надеюсь будет повод! Удачи!
Надеюсь будет повод! Удачи!
Зениту победы.
Зениту победы.