РФС хочет перенести матч сборной России против сборной Молдавии в Сочи

РФС хочет перенести товарищеский матч сборной России против сборной Молдавии из Кишинева в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал Мутко Против.

Основная проблема для наших сборников, естественно, пандемия. В случае, если хотя бы у одного игрока сборной вдруг окажется положительный результат на коронавирус, вся команда может «зависнуть» в Молдавии на несколько недель. Матчи еврокубков тогда придется им смотреть по телевизору. Да и меры безопасности в России всё же получше.

Ещё одна причина — погодные условия. В Сочи в ноябре погода больше подходит для футбола, чем в Кишиневе.