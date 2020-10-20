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РФС хочет перенести матч сборной России против сборной Молдавии в Сочи

сегодня, 14:14
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.11.2020 Не начался

РФС хочет перенести товарищеский матч сборной России против сборной Молдавии из Кишинева в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал Мутко Против.

Основная проблема для наших сборников, естественно, пандемия. В случае, если хотя бы у одного игрока сборной вдруг окажется положительный результат на коронавирус, вся команда может «зависнуть» в Молдавии на несколько недель. Матчи еврокубков тогда придется им смотреть по телевизору. Да и меры безопасности в России всё же получше.

Ещё одна причина — погодные условия. В Сочи в ноябре погода больше подходит для футбола, чем в Кишиневе.

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Аксинья
Аксинья ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:33
А вдруг молодняк порвёт основу с неприличным счётом - представляешь что тогда начнётся...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:17
На этом позорном газоне???МАтч со Швецией ,и последовавшие после этого две относительные неудачи сборной,убедительно показали никчемность подобных "контролек".
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:05
Лучше вообще отменить, чем смотреть на ЭТО, да ещё и с Молдавией, да ещё и опозорятся. Пусть лучше на Сербии и Турции сосредоточатся, хотя лысому самодуру и его престарелому стаду вряд ли что поможет.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 15:04
Отменить матч против Молдовы. Что лишний раз рисковать, безумные
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:43
Предлагаю РФС набраться "мужества" и отменить матч, который совсем не нужен ни нам, ни молдаванам. Пустое времяпровождение на поле, по - другому эту встречу и не назовёшь. Дожили, наши соседи с (из) Украины встречаются с лучшими командами Европы, мы - с молдаванами, ниже плинтуса упасть уже невозможно.
За адекватность
За адекватность ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 14:37
Приветствую! И то верно. А то наши кудесники мяча могут очень сильно устать, играя против виртуозов футбола из Молдавии, и на Турцию с Сербией силенок не останется.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:26, ред.
С таким же успехом могли провести матч условно с молодежной сборной России, а перед Молдавской ФФ вежливо извинится. И пользы бы больше было, и мозги себе компостировать необходимость бы отпала. Как обычно личное мнение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:26
Там заболевших сейчас мало, поэтому туда.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:24
Да зачем вообще этот товарняк нужен - разве чтобы Дзюбе статистику подправить))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:19
Логично..особенно что касается погоды...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:15
А зачем это?
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