«Спартак» почтил память погибших в давке 38 лет назад

1603182694

сегодня, 11:31

«Спартак» почтил память погибших в давке на стадионе «Лужники» в Москве 20 октября 1982 года.

Ровно 38 лет назад красно-белые принимали голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА . В концовке встречи в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, произошла давка, в ходе которой погибли болельщики. Трагедия унесла жизни 66 человек.