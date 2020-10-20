«Спартак» почтил память погибших в давке 38 лет назад

«Спартак» почтил память погибших в давке на стадионе «Лужники» в Москве 20 октября 1982 года.
Ровно 38 лет назад красно-белые принимали голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В концовке встречи в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, произошла давка, в ходе которой погибли болельщики. Трагедия унесла жизни 66 человек.
🎙 «Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за „Спартак“ и не вернувшихся с футбола домой»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии 20 октября 1982 года.https://t.co/QXJdUlu2OA