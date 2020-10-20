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«Спартак» почтил память погибших в давке 38 лет назад

сегодня, 11:31

«Спартак» почтил память погибших в давке на стадионе «Лужники» в Москве 20 октября 1982 года.

Ровно 38 лет назад красно-белые принимали голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В концовке встречи в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, произошла давка, в ходе которой погибли болельщики. Трагедия унесла жизни 66 человек.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:36
Светлая память....
Loko57
Loko57
сегодня в 12:05
Ужасное событие. Хочется верить что такого больше не случится.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 11:50
Это было чудовищное столпотворение.
stavr74
stavr74
сегодня в 11:45
Вечная память
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:43
А мне посчастливилось вернуться с того матча домой ! На всё воля божья ! До сих пор эта картина стоит перед глазами .Ужас ! Пусть земля будет пухом всем погибшим !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:36
Такое происходило в футболе.
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