Боярский: «„Зенит“ и „Краснодар“ не смогут выйти в плей-офф ЛЧ»

Известный футбольный болельщик Михаил Боярский не уверен, что «Зенит» и «Краснодар» способны выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Я скептически оцениваю шансы «Зенита» на выход из группы. Очень много сомнений. Одно дело — играть с нашими командами в РПЛ, другое — в Европе. В «Брюгге» уж точно не сидели сложа ноги (смеётся), поэтому приехали подготовленными. У «Зенита» не будет нескольких футболистов, но и бельгийцы лишились игроков из-за коронавируса. Но сегодня у питерцев не будет самого главного игрока — полных трибун. Будет тишина, а это серьёзная досада.
Если бы делал ставки, точно не поставил бы деньги на выход из группы как «Краснодара», так и «Зенита. Будет очень сложно. Не выйдут они. Будет ли провалом четвёртое место? Нет, я бы не стал называть это провалом. Рассчитываю на золото в РПЛ — вот это меня больше волнует.