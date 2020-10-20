Боярский: «„Зенит“ и „Краснодар“ не смогут выйти в плей-офф ЛЧ»

Известный футбольный болельщик Михаил Боярский не уверен, что «Зенит» и «Краснодар» способны выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Я скептически оцениваю шансы «Зенита» на выход из группы. Очень много сомнений. Одно дело — играть с нашими командами в РПЛ , другое — в Европе. В «Брюгге» уж точно не сидели сложа ноги (смеётся), поэтому приехали подготовленными. У «Зенита» не будет нескольких футболистов, но и бельгийцы лишились игроков из-за коронавируса. Но сегодня у питерцев не будет самого главного игрока — полных трибун. Будет тишина, а это серьёзная досада.