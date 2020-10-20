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Боярский: «„Зенит“ и „Краснодар“ не смогут выйти в плей-офф ЛЧ»

сегодня, 19:33

Известный футбольный болельщик Михаил Боярский не уверен, что «Зенит» и «Краснодар» способны выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Я скептически оцениваю шансы «Зенита» на выход из группы. Очень много сомнений. Одно дело — играть с нашими командами в РПЛ, другое — в Европе. В «Брюгге» уж точно не сидели сложа ноги (смеётся), поэтому приехали подготовленными. У «Зенита» не будет нескольких футболистов, но и бельгийцы лишились игроков из-за коронавируса. Но сегодня у питерцев не будет самого главного игрока — полных трибун. Будет тишина, а это серьёзная досада.

Если бы делал ставки, точно не поставил бы деньги на выход из группы как «Краснодара», так и «Зенита. Будет очень сложно. Не выйдут они. Будет ли провалом четвёртое место? Нет, я бы не стал называть это провалом. Рассчитываю на золото в РПЛ — вот это меня больше волнует.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:26
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 22:03
    Пусть про свой Зенит не переживает ,они сделали своё дело уже в первом матче. ГАЗПРОМ не стреляет !!! Быки Вперёд к Победе!!!
    VV V
    VV V
    сегодня в 21:48
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 21:35
      Прямо сейчас видим, что зенит пролетел.
      протон1
      протон1
      сегодня в 21:24
      боярский как в воду глядел. или как его там говорят. очень умный . ну правда ведь. мы упали ниже плинтуса в футболе. на счет быков не знаю. но зенит уже показывает счет
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 21:03
      Про локо ничего на сказал... Зенит хоть и невнятно играет против Брюгге, но думаю пройдут они в следующую стадию.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 20:49
      А Зенит то в первом тайме никакой. Дзюба мертвый совсем. Вообще игры нет. Может в перерыве Семак их наставит на путь истинный???.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 20:31
      Налейте уже шляпе наконец. Он по трезвяку пребывает в вечной депрессии и пессимизме, а как пару стаканов залудит, так сразу Зенит в полуфинале ЛЧ!
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 20:25
      Михаил, переходи к другому ящику, в этом портвешок дипрессивный!!!
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 20:22
      удивительно трезвая оценка от Михаила))
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 20:09
      В Локомотив верит РЖД насыпало пистолей.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 20:08
      Дартаньяна переклинило, второй день пессимизма от него
      beefs
      beefs
      сегодня в 20:05
      естественно он прав, в Европе же нет наших сценаристов...
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 20:00
      Что за пессимизм? Побольше оптимизма Дартаньяну
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 19:58
      А они нам целую эскадрилью собирали в своем ролике xD
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath ответ 112910415 (раскрыть)
      сегодня в 19:57
      И очень вредно для содержимого черепной коробки.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 19:54
      Мушкетёр уже снял паруса🤣
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 19:52
      .
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 19:52, ред.
      Что то ДАртаньян по 2-му кругу за подвесками поехал...
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:49
      многие считают, что резко завязывать - опасно !
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      сегодня в 19:49, ред.
      Уже и дартаньян не верит((((( как и вся Россия
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 19:47
      Типун тебе на язык, каналья ;)
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      сегодня в 19:46
      Трезво однако
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 19:43
      Одно дело играть с дюковскими судьями и ВАР - и совершенно другое играть в Европе. Это возмутительно, но там нет Вилкова.
      Gunslinger
      Gunslinger
      сегодня в 19:37
      Михаил, Ты-не прав!!!
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 19:33
      Не верим Михаилу)
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