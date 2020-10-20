Хорват: «Очень рад, что смог помочь команде победить „Зенит“»

Вратарь «Брюгге» рассказал о победе над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах. Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после столького времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнерам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю, только что мы доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы.