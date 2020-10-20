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Хорват: «Очень рад, что смог помочь команде победить „Зенит“»

20 октября 2020, 23:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Вратарь «Брюгге» Итан Хорват рассказал о победе над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах. Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после столького времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнерам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю, только что мы доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
21 октября в 00:35
Семак: "Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе ЛЧ"
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А есть такие?!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ beefs (раскрыть)
21 октября в 00:29
А зачем нам "ваш" чемпион?!
А еще мы Газпрому не рады и всем его "потокам"!!!
beefs
beefs
21 октября в 00:04
до чего дожились, большинство болельщиков рады проигрышу нашего чемпиона...
oFANATo
oFANATo
20 октября в 23:44
Запасной вратарь Брюгге Итан Хорват не играл целый год. И вот такому вратарю бомжи не смогли забить не одного гола за 94 минуты
протон1
протон1
20 октября в 23:40
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 октября в 23:38
    Понятно, что рад.
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