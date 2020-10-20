Ханданович: «Мы должны поднять свой уровень в Лиге чемпионов»

Капитан «Интера» прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Боруссии» М.

Восемь пропущенных мячей за последние два матча? Вратарь всегда беспокоится, когда пропускает такое количество голов. Но самое главное — это взаимодействие атаки и защиты.

Я не очень беспокоюсь по этому поводу, потому что мы создаем много моментов. Это нормально, что нас могут застать врасплох. У нас не было времени работать над защитой, поэтому нужно учиться на собственных ошибках. Мы должны поднять свой уровень в Лиге чемпионов, мы должны добиться большего.