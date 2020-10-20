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Ханданович: «Мы должны поднять свой уровень в Лиге чемпионов»

сегодня, 16:45
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияЗавтра в 22:00 Не начался

Капитан «Интера» Самир Ханданович прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Боруссии» М.

Восемь пропущенных мячей за последние два матча? Вратарь всегда беспокоится, когда пропускает такое количество голов. Но самое главное — это взаимодействие атаки и защиты.

Я не очень беспокоюсь по этому поводу, потому что мы создаем много моментов. Это нормально, что нас могут застать врасплох. У нас не было времени работать над защитой, поэтому нужно учиться на собственных ошибках. Мы должны поднять свой уровень в Лиге чемпионов, мы должны добиться большего.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:20
Кто думает, что Мёнхенгладбах пассажир в группе - заблуждается , лёгкой игры точно не будет. Менхенгладбах не надо недооценивать, но их игра нам по плечу.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:11
Вот завтра Менхенгладбах покажет на что вы способны.
beefs
beefs
сегодня в 16:58
было бы не плохо, но как посмотрят соперники...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
Время покажет ваш уровень
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:51
Поднять и сохранить!
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