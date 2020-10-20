Игрок «Брюгге»: «Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка»

Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис рассказал о победе над «Зенитом» в Лиге чемпионов.
Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы — моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться.
Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру.
( впрочем, не заслуженный )
( впрочем, не заслуженный )
"Нас знает вся Европа" - говорят они!))) Теперь и в Брюгге знают!)))
"Нас знает вся Европа" - говорят они!))) Теперь и в Брюгге знают!)))
Не просто умыл,унизил(((((
Не просто умыл,унизил(((((