Игрок «Брюгге»: «Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка»

Форвард «Брюгге» рассказал о победе над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы — моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться.

Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру.