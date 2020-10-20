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Игрок «Брюгге»: «Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка»

20 октября 2020, 23:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис рассказал о победе над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы — моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться.

Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 октября 2020 в 06:20
в этом случае гол можно считать за комплимент !
( впрочем, не заслуженный )
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
21 октября 2020 в 00:14
А ведь СБГ фан считает что Зенит в Европе - ГРАНД!)
"Нас знает вся Европа" - говорят они!))) Теперь и в Брюгге знают!)))
протон1
протон1
21 октября 2020 в 00:14
зенит разве не гранд?)))))))))))))))))))))))) или там гранд семак . и дзюбкин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ СТИГЛИЦ (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:11
Спартак играл с Брюгге четырежды в Еврокубках и все игры выиграл с разницей мячей 10-3!)))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
21 октября 2020 в 00:03
А Зенит что не гранд???)
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:02
Изголяюцца, имеют право покуражицца иноземцы...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 октября 2020 в 23:59
Подколол питерцев изящно!!!
УрсХох
УрсХох
20 октября 2020 в 23:56
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    20 октября 2020 в 23:20
    Ну что, бельгийцев теперь можно поздравить с выходом в полуфинал лч?)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 октября 2020 в 23:17
    Ахах, доставил, респект тебе от всей необъятной
    tims
    tims
    20 октября 2020 в 23:15
      sihafazatron
      sihafazatron
      20 октября 2020 в 23:06
      Но сегодня сделал исключение)
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