Ганчаренко: «Глобальных изменений завтра в составе ждать точно не стоит»

Наставник ЦСКА рассуждает о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

Глобальных изменений в составе ждать точно не стоит. Для футболистов достаточно комфортный график, когда играешь через три дня на четвертый. Возможно, чуть позже для некоторых стоит сделать паузу, но не сейчас.

Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире. Из-за этого команда стала сильнее. Наш опыт и новички позволяют надеяться на более качественную игру в этом розыгрыше Лиги Европы.

Наша цель следующая — мы должны в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. В таких условиях футболисты лучше прогрессируют, а не тогда, когда думают — какой турнир важнее.

Что касается нашей схемы — мы довольно долго играли в три центральных защитника. Но сейчас с учетом новых футболистов нам более удобно играть в два центральных. Может, мы будем иногда отходить от этого исходя из конкретно взятого соперника.

Выйдут ли завтра на поле Фернандес и Карпов? Нет, они не прилетели с нами.