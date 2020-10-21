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Ганчаренко: «Глобальных изменений завтра в составе ждать точно не стоит»

сегодня, 21:03
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассуждает о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

Глобальных изменений в составе ждать точно не стоит. Для футболистов достаточно комфортный график, когда играешь через три дня на четвертый. Возможно, чуть позже для некоторых стоит сделать паузу, но не сейчас.

Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире. Из-за этого команда стала сильнее. Наш опыт и новички позволяют надеяться на более качественную игру в этом розыгрыше Лиги Европы.

Наша цель следующая — мы должны в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. В таких условиях футболисты лучше прогрессируют, а не тогда, когда думают — какой турнир важнее.

Что касается нашей схемы — мы довольно долго играли в три центральных защитника. Но сейчас с учетом новых футболистов нам более удобно играть в два центральных. Может, мы будем иногда отходить от этого исходя из конкретно взятого соперника.

Выйдут ли завтра на поле Фернандес и Карпов? Нет, они не прилетели с нами.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:49
В любом случае ждём положительного исхода!
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 22:35
армейцам - победы!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:14
Ждем игру , а там и обсудим .
Хотелось бы поддержать почин Краснодара и Локо. Но загадывать не будем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:06
Главное, чтобы играли в свою игру. Удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:03
Главное побеждать!
zdeniss
zdeniss
сегодня в 21:33
У Гончаренко хватит опыта сыграть в групповом этапе на хорошем уровне. Действительно, команда стала старше, усиление было. Минимум со второго выйдут дальше. А дальше жребий... Удачи и веры в свои силы!
neukomm
neukomm ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 21:29
Ну там Динамо откровенно сыграло ниже плинтуса.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:20
ЛЕ не место для экспериментов
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:16
Победный состав в дерби с Динамо не меняют.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:11
Желаем удачи и исполнения желаний
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:08
значит васин на поле)))))))))))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:04
Естественно не стоит
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