Черевченко: «Не зря „Нижний Новгород“ идёт на первом месте в ФНЛ»

Наставник «Химок» прокомментировал выход команды в 1/8 финала Кубка России.

Тяжелая игра. «Нижний Новгород» понравился. Не зря команда идет на первом месте в ФНЛ . Мы знали, что легко в игре не будет. Вдобавок кубковый матч отличается от чемпионата. Мы посмотрели в деле всех футболистов, кто у нас есть в заявке. Всеми доволен. Самое главное, что выиграли.

При любой победе эмоции только положительные. Главное, что мы не зря ехали сюда. Победили — прошли дальше, и сейчас поедем домой с хорошим настроением.