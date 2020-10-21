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Черевченко: «Не зря „Нижний Новгород“ идёт на первом месте в ФНЛ»

сегодня, 20:53
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗакончился после серии пенальти

Наставник «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал выход команды в 1/8 финала Кубка России.

Тяжелая игра. «Нижний Новгород» понравился. Не зря команда идет на первом месте в ФНЛ. Мы знали, что легко в игре не будет. Вдобавок кубковый матч отличается от чемпионата. Мы посмотрели в деле всех футболистов, кто у нас есть в заявке. Всеми доволен. Самое главное, что выиграли.

При любой победе эмоции только положительные. Главное, что мы не зря ехали сюда. Победили — прошли дальше, и сейчас поедем домой с хорошим настроением.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:03
Повезло Химчанам!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:56
Химки с удачей.
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