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Федун: «Мы изучаем решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации»

сегодня, 13:06

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб изучает решение Роспотребнадзора о проведении ближайших матчей в РПЛ на «Открытие-Арене» без зрителей.

Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Согласно предписанию ведомства, «Спартак» наказан за нарушения масочного режима и социального дистанцирования.

Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем.

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dalex83
dalex83 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:57
Глядя на Дзюбу и Кокорина можно понять какой один из мотивационных аспектов присутствует...
Брулин
Брулин
сегодня в 13:38
Политпроект и Газпром атакуют народную команду со всех сторон!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:29
Пургу несет...
particular
particular
сегодня в 13:24, ред.
Вряд ли это связано с дискриминацией... Скорее, это проявление столичными властями желания - и на ёлку залезть, и седалище не поцарапать...
311
311
сегодня в 13:22
Да да, коронавирус только для Спартака. Заговор!)
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:21
А чего Федун тушуется? Есть же у него проверенное средство - попугать снятием с чемпионата
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:20
Дискриминация делится по определенным признакам: расовая, гендерная, классовая, по сексуальной ориентации. Не будем склоняться к последнему варианту, скорее всего мы здесь столкнулись с самым вопиющим и жутким ее подвидом, поставившем на колени самого Федуна: кабинетно-газпромовская.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:11
У Миллера с Брюгге не получилось, так хоть на Спартаке отыграется, играя в кабинетный футбол.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:07
Сейчас риск нужно свести к минимуму.
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