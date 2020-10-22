Федун: «Мы изучаем решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб изучает решение Роспотребнадзора о проведении ближайших матчей в РПЛ на «Открытие-Арене» без зрителей.
Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Согласно предписанию ведомства, «Спартак» наказан за нарушения масочного режима и социального дистанцирования.
Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем.