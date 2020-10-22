ГлавнаяНовости

Первый тренер Миранчука: «Лёша – это талант! Будет играть в „Барселоне“»

сегодня, 11:56
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился впечатлениями от дебюта своего воспитанника. Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Только мастер может забить так с места и полуразворота. Миранчук — это талант! Будет играть в «Барселоне», ещё посмотрите. Я тогда ещё говорил, что Лёша будет играть за границей, но никто не верил. А когда я говорю, всё сбывается.

Антону немного надо окрепнуть, и его ждёт «Аталанта». Пусть присоединяется к брату. Когда они вдвоем играют, то просто дополняют друг друга, получается еще ярче.

Все новости
Агент Миранчука: «Гол Лёши получился породистым, но никакой эйфории нет»
Сегодня, 12:37 Комментарии1
Генич: «„Краснодар“ сыграл вничью с „Ренном“ во многом благодаря Сафонову»
Сегодня, 12:11 Комментарии1
Генич: «„Локомотив“ подошел к игре без робости, не ссыкливо»
Сегодня, 11:52 Комментарии6
Глушаков: «Может, теперь снова начну бить пенальти»
Сегодня, 11:10 Комментарии8
Сёмин: «Самое важное, что Миранчуку дали шанс. Лёша этим воспользовался»
Сегодня, 10:55 Комментарии6
Глава «Уфы»: «Хотим обратно в десятку. Зимой будем работать на усиление»
Сегодня, 10:55 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Зачем петь дифирамбы заблаговременно?Заиграет отлично в Аталанте и топ клуб сам его найдёт!Рад за Алексея!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:24
Пусть в Италии заиграет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:21
Там Месси еще лет десять мешать будет.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:17
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 12:13
    Кто-то пешком в Барселону готов идти, кто-то своих подопечных отправляет, Барселона не резиновая, на всех зарплатной ведомости и мест в раздевалке не хватит, пусть в МС идет, там хоть с финансами проблем нет и Бавария их пока не обесчестила.
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 12:06
    А чё, Барса эталон?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:00
    В Барселоне делать нечего
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:59
    В Барсе не факт но в топ клубе да.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 11:58
    Не поздновато ли?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100