Первый тренер Миранчука: «Лёша – это талант! Будет играть в „Барселоне“»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» , поделился впечатлениями от дебюта своего воспитанника. Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Только мастер может забить так с места и полуразворота. Миранчук — это талант! Будет играть в «Барселоне», ещё посмотрите. Я тогда ещё говорил, что Лёша будет играть за границей, но никто не верил. А когда я говорю, всё сбывается.

Антону немного надо окрепнуть, и его ждёт «Аталанта». Пусть присоединяется к брату. Когда они вдвоем играют, то просто дополняют друг друга, получается еще ярче.