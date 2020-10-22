Генич: «„Краснодар“ сыграл вничью с „Ренном“ во многом благодаря Сафонову»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что хорошая игра вратаря помогла «Краснодару» набрать очко в гостевом матче с «Ренном» в Лиге чемпионов.

«Краснодар» показал, что где-то можно отступить от себя, подстроиться под соперника, но при этом не забывать контратаковать. А в целом по команде видно, что это уже не юный мальчик в ЛЧ .

По концовке казалось, что «быки» уже не выдержат, также не добавляла уверенности пара Кайо — Сорокин в центре обороны. Но когда у тебя за спиной такой вратарь, как Матвей Сафонов, становится значительно спокойнее. Эта ничья — во многом благодаря ему.