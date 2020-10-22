Агент Миранчука: «Гол Лёши получился породистым, но никакой эйфории нет»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» , поделился впечатлениями от дебюта российского хавбека. Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Предлагаю ввести общенациональный праздник в России, по случаю того, что Алексей забил, ха-ха. Нерабочий день. Это не сарказм, просто юморю. Если серьезно, все ждали дебюта. Хорошо, что он получился именно таким. Гасперини тренер опытный, он чувствует, когда надо. Просто доверяем ему и все, ждем своего шанса. Леша работает дальше.

Семья, мама — все счастливы. Леша чувствует себя нормально, никакой эйфории. Рад, доволен. Гол получился породистым, его гол. Но, повторюсь, никакой эйфории нет, впереди много работы.