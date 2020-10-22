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Агент Миранчука: «Гол Лёши получился породистым, но никакой эйфории нет»

сегодня, 12:37
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился впечатлениями от дебюта российского хавбека. Алексей вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом» в ЛЧ и отметился шикарным голом.

Предлагаю ввести общенациональный праздник в России, по случаю того, что Алексей забил, ха-ха. Нерабочий день. Это не сарказм, просто юморю. Если серьезно, все ждали дебюта. Хорошо, что он получился именно таким. Гасперини тренер опытный, он чувствует, когда надо. Просто доверяем ему и все, ждем своего шанса. Леша работает дальше.

Семья, мама — все счастливы. Леша чувствует себя нормально, никакой эйфории. Рад, доволен. Гол получился породистым, его гол. Но, повторюсь, никакой эйфории нет, впереди много работы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 13:44
Так мы и радуемся,только вы не радуетесь,когда мы радуемся!😜🤪
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Я не говорил что Миранчук бесполезный,я сказал что его гол был для команды четвёртым,и так бы выиграли. А Игоряна не трожь,а то прокляну! 🤣🤣🤣🤣🤣
Брулин
Брулин
сегодня в 13:36
Начало - шикарное. Продолжение последует в том-же духе
ДСА
ДСА
сегодня в 13:23
Лучше бы первый забил, а не последний.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:57
Теперь не расслабляться и продолжать в том же духе. Надо продолжать работать и отвоевывать себе место в основном составе. Все данные у Алексея для этого есть. Будем надеяться, что с каждым разом количество игрового времени будет увеличиваться. Конкуренция в Атланте большая и парню придется сильно постараться, чтобы сначала закрепиться в основной обойме , а потом и в основном составе. Атланта участвует в нескольких турнирах , потому ротация неизбежна и игровое время Алексей обязательно получит.
Ждем участия Алексея в следующих играх.
Всем здоровья.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 12:51
Кони то чем недовольны? Порадуйтесь на русского парня
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:43
Ты прав. Он такой же бесполезный, как вратарь Акинфеев для ЦСКА 😂
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:38
А, если и есть, то это вполне естественная реакция на данное событие)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:38
Породистый но бесполезный
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