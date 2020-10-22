Антон Миранчук: «После забитого гола потеряли контроль над игрой»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На выезде первый матч с непростым соперником, мы довольны одним очком. Безусловно, есть над чем работать. Считаю, что забей мы в начале те моменты, которые у нас возникали, было бы легче. Тем не менее рад, что забили два гола на выезде — это очень хороший показатель. Двигаемся дальше.

После забитого гола потеряли контроль над игрой. Начали терять простые мячи, пропустили гол раздевалку. Потом пропустили второй, но рад, что не опустили руки, доработали и забили второй.