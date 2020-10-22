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Антон Миранчук: «После забитого гола потеряли контроль над игрой»

сегодня, 13:18
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На выезде первый матч с непростым соперником, мы довольны одним очком. Безусловно, есть над чем работать. Считаю, что забей мы в начале те моменты, которые у нас возникали, было бы легче. Тем не менее рад, что забили два гола на выезде — это очень хороший показатель. Двигаемся дальше.

После забитого гола потеряли контроль над игрой. Начали терять простые мячи, пропустили гол раздевалку. Потом пропустили второй, но рад, что не опустили руки, доработали и забили второй.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 13:55
Достойный матч от Локомотива, что можно сказать и о Краснодаре (но никак не о Зените). Матч с РБ Зальцбургом был непрост, соперник посильнее, ещё и выездная игра, в общем, добыть 1 очко было уже значительное достижение, можно было лучше, но можно было и намного хуже выступить. Интересно, что получится у Локомотива в следующих матчах. С Баварией будет сверх сложно, с Атлетико - очень сложно, с Зальцбургом - сложно. За третье место может зацепиться, и это уже будет, по сути, максимум из того, что можно сделать железнодорожникам в этой группе, с двумя топ клубами и одним сильным клубом, которые уже давно является сильнейшим в Австрии, и стабильно достойно выступает в еврокубках.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 13:36
Дома играть с Зальцбургом на победу и приложить все силы , чтобы зацепить очки в других играх . Тогда в ЛЕ можно поиграть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:30
Да нормально сыграли.
Занять бы еще третье место в группе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:26
Расслабление смерти подобно...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:21
Плохо это так нельзя делать...
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