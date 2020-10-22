Булыкин: «„Локомотив“ смог переломить ход игры благодаря заменам»

Советник генерального директора «Локомотива» считает, что московский клуб сумел уйти от поражения в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» благодаря своевременным заменам главного тренера команды Марко Николича.

Тренер видел игру и знает, кто на что способен и кто в какой форме находится. Было видно, что хозяева хотели забить и одержать победу. «Локомотив» благодаря заменам, которые были своевременно сделаны Николичем, смог переломить ход игры и набрать очко. Отмечу также характер ребят.

Пропустили необязательный мяч, потом пропустили второй мяч в начале второго тайма, но молодцы, что не опустили руки и смогли сравнять счет. Ничья на выезде в еврокубковом матче — это хороший результат. Особенно, учитывая, что по ходу матча проигрывали и смогли сравнять счет.