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Булыкин: «„Локомотив“ смог переломить ход игры благодаря заменам»

сегодня, 13:40
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что московский клуб сумел уйти от поражения в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» благодаря своевременным заменам главного тренера команды Марко Николича.

Тренер видел игру и знает, кто на что способен и кто в какой форме находится. Было видно, что хозяева хотели забить и одержать победу. «Локомотив» благодаря заменам, которые были своевременно сделаны Николичем, смог переломить ход игры и набрать очко. Отмечу также характер ребят.

Пропустили необязательный мяч, потом пропустили второй мяч в начале второго тайма, но молодцы, что не опустили руки и смогли сравнять счет. Ничья на выезде в еврокубковом матче — это хороший результат. Особенно, учитывая, что по ходу матча проигрывали и смогли сравнять счет.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:41
Ещё один Николич))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:41
Хорошо, что смог.
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