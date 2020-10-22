ГлавнаяНовости

Николич: «Нам удалось забить и забрать очко. Неплохой результат»

сегодня, 13:33
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (2:2) в матче Лиги чемпионов.

У меня смешанные чувства. Мы приехали за тремя очками. Начали игру очень хорошо, первые 25 минут мы тактически действовали очень дисциплинированно, забили гол. Потом пропустили гол на последней минуте первого тайма, после стандарта, который пришел после контратаки. Это был хороший гол, но мы легко пропустили.

Во втором тайме примерно до 60-й минуты мы играли плохо. «Зальцбург» был лучшей командой на поле. А потом мы произвели замены и в концовке это был футбол на встречных курсах, который мне не нравится, но так бывает. Нам удалось забить и забрать очко. Неплохой результат.

Все новости
Булыкин: «„Локомотив“ смог переломить ход игры благодаря заменам»
Сегодня, 13:40 Комментарии2
Уткин: «„Астана“ для Тихонова — отказ от амбиций. Казахстан — это забвение»
Сегодня, 13:21 Комментарии10
Антон Миранчук: «После забитого гола потеряли контроль над игрой»
Сегодня, 13:18 Комментарии5
Федун: «Мы изучаем решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации»
Сегодня, 13:06 Комментарии9
Агент Миранчука: «Гол Лёши получился породистым, но никакой эйфории нет»
Сегодня, 12:37 Комментарии9
Генич: «„Краснодар“ сыграл вничью с „Ренном“ во многом благодаря Сафонову»
Сегодня, 12:11 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 13:49
Результат неплохой, но второй гол под подозрением. Впереди более сильные соперники, надо всё разобрать и постараться быть более собранными.
alex074
alex074
сегодня в 13:44, ред.
    STVA 1
    STVA 1 ответ ПлеймейкерЪ (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    Они итак отскочили!Стата 2-го тайма об этом говорит 9-1 по ударам!Не думаю что дома с Зальцбургом легче будет! Хотя заявку на 3-е место оформили)
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 13:39
    Отличный результат!!!!
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 13:34
    Неплохой, но хотелось бы лучше.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100