Николич: «Нам удалось забить и забрать очко. Неплохой результат»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (2:2) в матче Лиги чемпионов.

У меня смешанные чувства. Мы приехали за тремя очками. Начали игру очень хорошо, первые 25 минут мы тактически действовали очень дисциплинированно, забили гол. Потом пропустили гол на последней минуте первого тайма, после стандарта, который пришел после контратаки. Это был хороший гол, но мы легко пропустили.

Во втором тайме примерно до 60-й минуты мы играли плохо. «Зальцбург» был лучшей командой на поле. А потом мы произвели замены и в концовке это был футбол на встречных курсах, который мне не нравится, но так бывает. Нам удалось забить и забрать очко. Неплохой результат.