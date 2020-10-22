Уткин: «„Астана“ для Тихонова — отказ от амбиций. Казахстан — это забвение»

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-капитана «Спартака» главным тренером «Астаны». 50-летний специалист возглавил клуб из Казахстана на прошлой неделе.

Приглашение Андрея Тихонова главным тренером «Астаны» совпало с его пятидесятилетием. Наверное, поэтому одно событие, безусловно, праздничное, метонимически подкрасило радостью поворот в профессиональной карьере.

Никак не могу эту радость разделить. Чемпионат Казахстана — это пространство сродни тому, куда попал Джек Воробей, будучи проглоченным Кракеном. Для внешнего мира это почти равносильно смерти — о тебе забывают. Не могу назвать ни единого российского тренера или игрока, для которого командировка в Казахстан стала бы значимым этапом карьеры. За тобой там никто не следит потому что. Упаси меня черт от пренебрежения, мне даже досадно, но это правда. Казахстан — это забвение.

Поэтому мне грустно. Не знаю, какой Тихонов тренер, кроме того, что в 50 разве что Семак имеет шансы все еще считаться молодым. Любая работа почетна, но для Тихонова это отказ от амбиций. Ну или Андрей «психанул», потому что очень хочет именно тренировать. Обычно человек с тренерскими амбициями может сидеть в студии «Матч ТВ» экспертом, ожидая именно того самого, лучшего для себя предложения. Так устроено в России. Это ни хорошо, ни плохо, примеров масса. Андрей Талалаев так просто сделал телеэфир.

Мне интересно, почему это не сработало в случае с Тихоновым и понесло его в такую даль. В Астане, конечно, никто не забудет Тихонова — легенду. А вот тренера, весьма вероятно, навсегда. Мне жаль.