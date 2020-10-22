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Уткин: «„Астана“ для Тихонова — отказ от амбиций. Казахстан — это забвение»

сегодня, 13:21

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-капитана «Спартака» Андрея Тихонова главным тренером «Астаны». 50-летний специалист возглавил клуб из Казахстана на прошлой неделе.

Приглашение Андрея Тихонова главным тренером «Астаны» совпало с его пятидесятилетием. Наверное, поэтому одно событие, безусловно, праздничное, метонимически подкрасило радостью поворот в профессиональной карьере.

Никак не могу эту радость разделить. Чемпионат Казахстана — это пространство сродни тому, куда попал Джек Воробей, будучи проглоченным Кракеном. Для внешнего мира это почти равносильно смерти — о тебе забывают. Не могу назвать ни единого российского тренера или игрока, для которого командировка в Казахстан стала бы значимым этапом карьеры. За тобой там никто не следит потому что. Упаси меня черт от пренебрежения, мне даже досадно, но это правда. Казахстан — это забвение.

Поэтому мне грустно. Не знаю, какой Тихонов тренер, кроме того, что в 50 разве что Семак имеет шансы все еще считаться молодым. Любая работа почетна, но для Тихонова это отказ от амбиций. Ну или Андрей «психанул», потому что очень хочет именно тренировать. Обычно человек с тренерскими амбициями может сидеть в студии «Матч ТВ» экспертом, ожидая именно того самого, лучшего для себя предложения. Так устроено в России. Это ни хорошо, ни плохо, примеров масса. Андрей Талалаев так просто сделал телеэфир.

Мне интересно, почему это не сработало в случае с Тихоновым и понесло его в такую даль. В Астане, конечно, никто не забудет Тихонова — легенду. А вот тренера, весьма вероятно, навсегда. Мне жаль.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:52, ред.
Если нет лучших предложений, чем Астана, то это не забвение, а повод, чтобы добиться успеха в Казахстане с Астаной, привлечь к себе внимание и получить более выгодные, престижные предложения от команд более высокого уровня, чем Астана. Есть предложение, надо давать согласие, а не сидеть и мечтать о том, что может и не сбыться, а только останется в мечтах. "Лучше синица в руках, чем журавль в небе"....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:39
Хороший тренер и в Казахстане себя найдёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:36
Уткин это деградация и ожирение!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Ну если бы Вася не всунулся, то я бы подумал, что "улетел на Юг"...:))))
311
311
сегодня в 13:36
Можно подумать, Тихонов что-то представляет себя, как тренер! Учитывая участие Астаны в еврокубках, для него это скорее большой аванс!)
David Young
David Young
сегодня в 13:32
Дело в том, что не все тренеры имеют достаточную квалификацию, и достаточно вариантов, чтобы стать тренером сильного клуба высшей лиги сильного чемпионата, или даже слабого / среднего клуба такой лиги. У многих получается иметь возможность тренировать клубы слабые, или крепкие, но не выдающиеся, по мировым меркам. И это нормально. Если тренер хочет тренировать, это нужно делать, пусть даже команду не первой лиги какой-нибудь несильной в футбольном плане страны, для тренерской карьеры это лучше, чем не тренировать. Быть экспертом и быть тренером - два разных дела. Я считаю, что второе является более сложно досягаемым и требующим большего регулярного опыта. Высшая лига Казахстана, конечно, слабенькая, но во первым, это всё равно не мега низкий уровень, по мировым меркам, а во вторых - Астана - это один из лидеров и сильнейших клубов Казахстана уже много лет, с регулярным еврокубковым опытом. В общем, тут всё не сверх радужно, но и не сверх тёмно. Так что, как это часто бывает, не согласен с Василием Уткиным.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:28
Зато нормальная зарплата.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:27
Вася это чудак на букву М)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:26
ты это по себе знаешь?)))
marvel777
marvel777
сегодня в 13:25
ну Тихонов и не Нагельсманн)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:22
Если другую работу не смог найти, надо соглашаться на ту что предлагают.
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