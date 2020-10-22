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Гинер: «Медведев не звонил мне на тему трансфера Влашича»

сегодня, 19:46

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «армейцев» Николе Влашичу.

Во-первых, это неправильно. Нельзя самому играть против себя. Во-вторых, я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они тоже думали — да, нет? А, может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед — всё возможно. Может, обращались к Роману Юрьевичу — не знаю. Или еще к кому-то. Но не ко мне.

«Зенит» предлагал 25 млн евро? Это опять вопрос к «источнику». Мы нормально общаемся с генеральным директором «Зенита» Медведевым, разговариваем на разные темы, у нас прекрасные отношения. Но на тему Влашича он мне не звонил.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:17
Зенит всех хочет....
LOpp
LOpp
сегодня в 20:16
При звонке Гинеру, со счета сразу 1000 рублей списывается, это даже для Медведева дорого.
VV V
VV V
сегодня в 20:16
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 19:55
    Это было бы сверхнаглостью,после того, как тебя послали с предложением по Фернандесу.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 19:51
    Влашич это 70% удачных игр ЦСКА. Без него сразу мест на 5 свалятся вниз.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:50
    Медведев знает что с Влашичем его пошлют, поэтому даже не подкатывает
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 19:49
      протон1
      протон1
      сегодня в 19:49
      замануха. хотят купить влашича.
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      сегодня в 19:48
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