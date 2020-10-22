Гинер: «Медведев не звонил мне на тему трансфера Влашича»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «армейцев» .

Во-первых, это неправильно. Нельзя самому играть против себя. Во-вторых, я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они тоже думали — да, нет? А, может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед — всё возможно. Может, обращались к Роману Юрьевичу — не знаю. Или еще к кому-то. Но не ко мне.

«Зенит» предлагал 25 млн евро? Это опять вопрос к «источнику». Мы нормально общаемся с генеральным директором «Зенита» Медведевым, разговариваем на разные темы, у нас прекрасные отношения. Но на тему Влашича он мне не звонил.