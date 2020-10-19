ГлавнаяНовости

«Спартак» мог подписать защитника «Ромы» в последний день трансферного окна

сегодня, 15:38

«Спартак» мог подписать защитника «Ромы» Бруно Переса.

Как сообщается, московский клуб вёл переговоры о переходе футболиста в последний день трансферного окна. «Рома» хотела получить за бразильца 2 млн евро, однако генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на это предложение отказом.

Отмечается, что Газизов выдвинул свои условия. «Спартак» готов был оформить трансфер Бруно Переса за 500 000 евро (плюс бонусы). «Рома» согласилась на это предложение, однако в последний момент отказалась отпускать футболиста. Клубы могут вернуться к переговорам уже в январе.

Все новости
Зиньковский: «Я хотел уйти из „Крыльев“. Были предложения из Европы и РПЛ»
17 октября Комментарии12
СлухиТугарев может перейти в «Ростов» на правах аренды
17 октября Комментарии5
Слухи«Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии
17 октября Комментарии14
Слухи«Краснодар» хочет подписать Семёнова
17 октября Комментарии23
Слухи«Рубин» подписал нападающего из «Монако»
17 октября Комментарии9
Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается завоевать титул РПЛ с ЦСКА»
16 октября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:18
Спартак придерживается своей традиции, они всегда говорят в прошедшем и будущем времени при этом не имея настоящего.
makkie
makkie
сегодня в 16:04
Теперь СМИ до зимы будет мусолить кандидатов, которые могли перейти в Спартак в осенне-летний период трансферного окна.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:59
Что то уж ооочень дешево. Или по поговорке ..нате вам тоже , что и нам не гоже...)....уж очень дешево...)).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:56
Теперь получается сэкономить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:43
А зачем хрякам такой дешёвый товар?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:39
Мог да не смог...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100