«Спартак» мог подписать защитника «Ромы» в последний день трансферного окна

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сегодня, 15:38

«Спартак» мог подписать защитника «Ромы» .

Как сообщается, московский клуб вёл переговоры о переходе футболиста в последний день трансферного окна. «Рома» хотела получить за бразильца 2 млн евро, однако генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на это предложение отказом.

Отмечается, что Газизов выдвинул свои условия. «Спартак» готов был оформить трансфер Бруно Переса за 500 000 евро (плюс бонусы). «Рома» согласилась на это предложение, однако в последний момент отказалась отпускать футболиста. Клубы могут вернуться к переговорам уже в январе.