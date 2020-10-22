Гинер: «„Зенит“ хотел купить Марио Фернандеса»

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сегодня, 19:23

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику летом 2019 года.

На эту тему Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать.

— Тот случай, когда нельзя отпускать ни за какие деньги?