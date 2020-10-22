Гинер: «„Зенит“ хотел купить Марио Фернандеса»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику Марио Фернандесу летом 2019 года.
На эту тему Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать.
— Тот случай, когда нельзя отпускать ни за какие деньги?
Да причем тут деньги? Неужели все в нашей жизни упирается в деньги? «Зенит» сам себе находит хороших футболистов, мы тоже сами находим. Зачем искать их у нас? Или нам у них?
особенно когда они чужие)...
особенно когда они чужие)...
Дела давно минувших дней...... Усиливать соперника -- себе вредить и тут не в деньгах дело.
Дела давно минувших дней...... Усиливать соперника -- себе вредить и тут не в деньгах дело.
Стандартная их практика по переманиванию конкурентов!
Стандартная их практика по переманиванию конкурентов!
там увидел только фигу.
Женька Гинер хоть и жлоб,
но Газпрому не помог.
там увидел только фигу.
Женька Гинер хоть и жлоб,
но Газпрому не помог.
Вот примерно это Гинер втирает желающим купить его игроков за недостаточно высокую цену.
Вот примерно это Гинер втирает желающим купить его игроков за недостаточно высокую цену.