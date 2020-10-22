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Гинер: «„Зенит“ хотел купить Марио Фернандеса»

сегодня, 19:23

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику Марио Фернандесу летом 2019 года.

На эту тему Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать.

— Тот случай, когда нельзя отпускать ни за какие деньги?

Да причем тут деньги? Неужели все в нашей жизни упирается в деньги? «Зенит» сам себе находит хороших футболистов, мы тоже сами находим. Зачем искать их у нас? Или нам у них?

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 20:25
    blitz
    blitz
    сегодня в 20:21
    Марио сам не захотел в Питер, у него все хорошо в Москве.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 20:18
    Просто денег не хватило.
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:16
    не всё коту масленица
    доктоР7
    доктоР7 ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    Гинер один из совладельцев клуба (теперь). У него 22 % акций.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:04
    С Фернандесом, Зенит бы точно Брюгге не проиграл.
    Footbolista
    Footbolista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 19:58, ред.
    Конечно дело не в деньгах...
    особенно когда они чужие)...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 19:53
    Вроде есть ещё любовь к клубу у ЕЛГ, да и сам Марио отказался ( респект! )
    Дела давно минувших дней...... Усиливать соперника -- себе вредить и тут не в деньгах дело.
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:53
    конечно упирается все в деньги гинер. ты сам это говорил
    Союзник противников
    Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 19:52, ред.
    Да хоть ВЭБу,лишь бы не Газпрому!!!Иначе устроили бы "северный поток-3 в никуда".
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 19:51
    Да, я помню ту историю) Как хорошо, что Марио выбрал не деньги, а преданность.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 19:50
    Это было недавно,это было давно! Вот ведь как иногда бывает,что всенародное посмешище "Его Величество Моторист маломерных каботажных судов" на фоне нынешних топ-менагеров Газпрома,оккупировавших "Зенит" и весь наш футбол,выглядит истинным аглицким жентльменом!
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:49
    Будь на месте Гинера руководитель Ростова, Динамо, Рубина или другого клуба - Фернандес с Влашичем уже играли бы за Зенит.
    Стандартная их практика по переманиванию конкурентов!
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:49
    Деньги - это больное место Гинера, то, из-за чего он вынужден был отдать клуб ВЭБу и стать в нём наёмным работником.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:49
    Николай абы куда не пойдёт!😜
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:49
    Не получается много надо делать один супер клуб.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 19:47
    Мало ли кем интересовался Зенит?
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:46
    Заглянул Медведев в книгу-
    там увидел только фигу.
    Женька Гинер хоть и жлоб,
    но Газпрому не помог.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 19:44
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 19:44
      Зенит в состоянии найти себе игроков на стороне, не ослабляя прямых конкурентов, поэтому, если честно, был удивлен информации, что зенит хотел купить Марио, при том, что вроде как ( точно не могу утверждать) между клубами есть устное соглашение о переманивании друг у друга игроков.
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 19:43
      "Да причем тут деньги? Неужели все в нашей жизни упирается в деньги?"

      Вот примерно это Гинер втирает желающим купить его игроков за недостаточно высокую цену.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 19:40
      За деньги Газпром может купить все, кроме Марио Фернандеса и народной любви.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 19:38
      У Медведева есть только куча денег, а Гинер профессионал в своём деле и знает что нельзя продавать лидера команды конкурентам ни за какие деньги. Медведев наверно удивился что его так красиво отшили
      Сп62
      Сп62 ответ cska vperiod (раскрыть)
      сегодня в 19:34
      А ваш Гинер альтруист. Смешно.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 19:31
      У миллера и федуна всё завязано в деньгах.
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      сегодня в 19:24
      это было давно
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