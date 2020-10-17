Зиньковский: «Я хотел уйти из „Крыльев“. Были предложения из Европы и РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о своём решении остаться в самарском клубе.

Последние три месяца была нервозная обстановка. Я хотел уйти, были предложения из РПЛ . Интересовались и из Европы, но там не было ничего интересного. В итоге решил остаться в Самаре, помочь клубу и доиграть, пока что до зимы, а дальше уже будем думать.

Сергей Корниленко и Игорь Осинькин принимали участие в переговорах, можно сказать что обрабатывали меня. Обсуждали эту тему практически каждый день. По телефону, на тренировке или где-то рядом с базой, постоянно общались, пытались придумать, как поступить. Со своим агентом тоже много разговаривал. В итоге все вместе пришли к решению, что пока я остаюсь в «Крыльях».