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Зиньковский: «Я хотел уйти из „Крыльев“. Были предложения из Европы и РПЛ»

17 октября 2020, 19:17

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о своём решении остаться в самарском клубе.

Последние три месяца была нервозная обстановка. Я хотел уйти, были предложения из РПЛ. Интересовались и из Европы, но там не было ничего интересного. В итоге решил остаться в Самаре, помочь клубу и доиграть, пока что до зимы, а дальше уже будем думать.

Сергей Корниленко и Игорь Осинькин принимали участие в переговорах, можно сказать что обрабатывали меня. Обсуждали эту тему практически каждый день. По телефону, на тренировке или где-то рядом с базой, постоянно общались, пытались придумать, как поступить. Со своим агентом тоже много разговаривал. В итоге все вместе пришли к решению, что пока я остаюсь в «Крыльях».

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Q-J-G (раскрыть)
17 октября в 20:04, ред.
Согласен с Вами, но во многих случаях выбор делается на сиюминутный результат, который не даёт возможности оценить его правильно на перспективу. Пусть наши желания всегда совпадают с нашими возможностями. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
17 октября в 20:02
Просто понты колотит.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 19:41
Умным его не назовешь
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 19:39
Молдавия-это тоже Европа....
95-shishani-95
95-shishani-95
17 октября в 19:37
Из Европы это кто? Интересно...
Q-J-G
Q-J-G ответ Gahi (раскрыть)
17 октября в 19:34
Так это и есть одно из главных условий - для счастливой жизни, сделать правильный выбор!
Тот, кто делает правильный выбор, тот и счастлив.
VV V
VV V
17 октября в 19:33, ред.
Интерес из Европы, очевидно литва или латвия с чухонцами естонцами ??
P.S. был в США в прошлом веке, так один американец спросил: "что это за страна такая Естония ?"
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 19:31
Когда говорят, что интересовались из Европы, но умалчивают о том, кто интересовался, то это говорит только об одном: никто не интересовался!
mihaluch
mihaluch
17 октября в 19:28
Хотел уйти но не ушёл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 19:24
Это его выбор. Может, в РПЛ вернётся на следующий год...
Faustello
Faustello
17 октября в 19:21
Попал в рабство, агенты в России это зло!
Gahi
Gahi
17 октября в 19:20
У каждого есть выбор, нужно правильно его найти.
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