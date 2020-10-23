ГлавнаяНовости

Веденеев: «Можно задаться вопросом по поводу игры Барриоса»

сегодня, 10:55

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» нашим игрокам ошибок, которые незаметны в чемпионате России, не простил. Можно задаться вопросом по поводу игры Барриоса. Он хочет везде успеть, но это его «Фигаро здесь — Фигаро там» теперь сыграло в минус. И на 93-й минуте из-под него прошла голевая передача.

Да и вообще этот победный для «Брюгге» гол — это, подсчитал, пять недочетов, следующих подряд один за другим. И в концовке этой «цепочки» — расположение Ракицкого, на удивление неправильное! Хочется верить, что все это тренерским штабом «Зенита» записано, просмотрено, изучено, игрокам будет объяснено.

Все новости
Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом»
Сегодня, 11:05 Комментарии13
Червиченко: «„Зенит“ играет натужно, в последнее время всё хуже и хуже»
Сегодня, 10:39 Комментарии22
Щетинин: «Не думал, что в „Зените“ меня так тепло встретят»
Сегодня, 10:29 Комментарии5
Тренер «Вольфсберга»: «Играли с ЦСКА как минимум на равных»
Сегодня, 07:36 Комментарии19
Дроздов: «Благодаря Миранчуку на РПЛ могут обратить внимание клубы топ-лиг»
Сегодня, 03:54 Комментарии4
Марадишвили: «ЦСКА мог выигрывать. Мы просто не реализовали свои моменты»
Сегодня, 01:38 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 11:50
Барриос немного сдал
112910415
112910415
сегодня в 11:21
много разных вопросов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:57
Наиграли на ошибку.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:55
Всё можно,по поводу игры)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:55
Тренера в "Зените" нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:55
Не оправдал ожиданий
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100