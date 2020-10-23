Веденеев: «Можно задаться вопросом по поводу игры Барриоса»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» нашим игрокам ошибок, которые незаметны в чемпионате России, не простил. Можно задаться вопросом по поводу игры Барриоса. Он хочет везде успеть, но это его «Фигаро здесь — Фигаро там» теперь сыграло в минус. И на 93-й минуте из-под него прошла голевая передача.

Да и вообще этот победный для «Брюгге» гол — это, подсчитал, пять недочетов, следующих подряд один за другим. И в концовке этой «цепочки» — расположение Ракицкого, на удивление неправильное! Хочется верить, что все это тренерским штабом «Зенита» записано, просмотрено, изучено, игрокам будет объяснено.