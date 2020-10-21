«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России по дополнительным показателям

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сегодня, 17:09

«Спартак», несмотря на поражение от «Енисея», занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России.

Москвичи набрали 3 очка (как и «Енисей» с «Родиной»), но опередили соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.