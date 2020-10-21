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«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России по дополнительным показателям

сегодня, 17:09
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак», несмотря на поражение от «Енисея», занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России.

Москвичи набрали 3 очка (как и «Енисей» с «Родиной»), но опередили соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:02
Вышли по беспределу
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 17:59, ред.
Именно так!
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:57
А репутация клуба тоже "почти не важна"?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:55
Федун принес в чемодане дополнительные показатели
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:51
Надо же было придумать такой регламент соревнований???!!!! Это от великого ума.???
brauning.86
brauning.86
сегодня в 17:50
У кабыл траур
Они то в прошлом сезоне и так не смогли
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:49
Тухленько как то пролез. )))
Брулин
Брулин
сегодня в 17:47
Кокорин просто как мешок с г...м никакой!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:46
Подозрительное везение явно не без участия федуна.
blitz
blitz
сегодня в 17:39
Срамота вышел в плей-офф Кубка России по дополнительным показателям набрали 3 очка как и Енисей с Родиной
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:39
Вышел и вышел...
RIR68
RIR68
сегодня в 17:37
    VERSTECK
    VERSTECK
    сегодня в 17:35
    Может по дополнительным показателям им сразу кубок вручить, что бы они лишнюю звезду на ромбик налепили? Бред полный, проиграл в кубке - на вылет.
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 17:25
    офигеть это уровень Спартака
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 17:25
    Спартак опозорился. Просто неожиданный провал. Мотивация плохая, игроки молодые не тянут.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 17:24
    Разумно, дальновидно, практично...
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 17:23
    Вообще не важен...
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:21
    После 5-1 с ФК Родина было понятно, что выйдем из группы с первого места.
    Результат в Красноярске был уже почти не важен.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:20
    цинично, но практично
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 17:19
    Походу Федун поставил на Енисей зарплату Кокорина, чтобы отбить эти деньги.
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958
    сегодня в 17:18
    Малолетки, вы хоть на регламент взгляните. Спартак мог вообще не приезжать в Красноярск.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:17
    На изи...неплохой тренинг молодежки с Енисеем кстати...не тянет еще...надо больше работать...
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 17:16
    Спартак выполнил задачу!
    Вот примерно так должна звучать статья 🤐
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 17:12
    Поздравляем болельщиков Спартака!!!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 17:12
    че проплатили турни что ли?
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:12
    надо же, везунчики...
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