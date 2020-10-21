«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России по дополнительным показателям

«Спартак», несмотря на поражение от «Енисея», занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России.
Москвичи набрали 3 очка (как и «Енисей» с «Родиной»), но опередили соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
«Спартак», несмотря на поражение от «Енисея», занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России.
Москвичи набрали 3 очка (как и «Енисей» с «Родиной»), но опередили соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Они то в прошлом сезоне и так не смогли
Они то в прошлом сезоне и так не смогли
Результат в Красноярске был уже почти не важен.
Результат в Красноярске был уже почти не важен.
Вот примерно так должна звучать статья 🤐
Вот примерно так должна звучать статья 🤐