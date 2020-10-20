Молдавия не хочет переносить матч против сборной России в Сочи

Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку прокомментировал информацию, что РФС хочет перенести ноябрьский товарищеский матч из Кишинева в Сочи.

Игра состоится в Кишинёве. Российские СМИ могут писать всё что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинёв на матч с Грецией.