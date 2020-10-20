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Молдавия не хочет переносить матч против сборной России в Сочи

сегодня, 19:11
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.11.2020 Не начался

Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку прокомментировал информацию, что РФС хочет перенести ноябрьский товарищеский матч из Кишинева в Сочи.

Игра состоится в Кишинёве. Российские СМИ могут писать всё что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинёв на матч с Грецией.

В СМИ может появиться всё что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдавии была бы первой, кто сообщил об этом.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:52
Их можно понять. Почему они должны подстраиваться под нас?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:48
хынку, не хныкай)
всем плевать на эти товарняки
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:32
Кратко и понятно.
David Young
David Young
сегодня в 19:11
Отсутствие желания здесь понятно.
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