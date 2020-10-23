«Спартак» и «Ростов» хотят поменяться кругами

1603430841

сегодня, 08:27

Матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» может пройти в Ростове-на-Дону.

Встреча должна была состояться 31 октября в Москве, но местный Роспотребнадзор постановил проводить все матчи без зрителей начиная с 13-го тура.

Сообщается, что клубы договорились об обмене кругами, так как в Ростове разрешено проведение матчей со зрителями, но не более чем с 30 процентами вместимости стадиона.