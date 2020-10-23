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«Спартак» и «Ростов» хотят поменяться кругами

сегодня, 08:27

Матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» может пройти в Ростове-на-Дону.

Встреча должна была состояться 31 октября в Москве, но местный Роспотребнадзор постановил проводить все матчи без зрителей начиная с 13-го тура.

Сообщается, что клубы договорились об обмене кругами, так как в Ростове разрешено проведение матчей со зрителями, но не более чем с 30 процентами вместимости стадиона.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 08:36
Правильное решение. В Москве запрещают с 13 тура пускать болельщиков на матчи, значит сыграем в РнД.
Респект Ростову!
yasukuni
yasukuni ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 08:34
Нет, это Дюков что хочет, то и делает. Поменял обгаженные с перепугу кальсоны, когда Федун пообещал снять Спартак с чемпионата, и начал мстить. Это предсказывали сразу. Вот и покатилось - сначала вообще Открывашку на три месяца закрыть, теперь якобы временно оставить без зрителей. На остальных стадионах никаких проблем.

Как говорил Паниковский: Дюков, ты жалкая, ничтожная личность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:31
Что хотят то и делают!
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