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В нападении на арбитра участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

сегодня, 20:11

В нападении на арбитра в матче молодёжных команд «Спартака» и «Ахмата» принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.

Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.

Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица».

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
сегодня в 23:02
Ну а что вы хотите!!!!!!!!Это издревле уже так!!!!!!!!!!!!!Кавказ можно покорить только силой и ни как по другому!!!!!!!!!!!!!!

В США у черных думаешь по другому что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчас там так называемые афроамериканцы,могут с белым сделать всё что захотят и им за это фиг что будет!!!!!!!Арестуют и отпустят,как к примеру человека из БЛМ!!!!!!!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:16
"Дикий народ, дети гор..."
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:54
Щас они пообедают семейным столом, принесёт "извинение" на камеру и это всё его наказание. Бородатые творят что хотят
africatranzit
africatranzit
сегодня в 21:25
куда катится этот мир... доселе это будет продолжаться?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:54
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 20:50
    Ну, если папа приближённый к султану, какое может быть наказание? Сын наводил порядок во вверенной ему территории.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 20:39, ред.
    Это дикость!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:37
    это просто красивый обычай)))
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:24
    Ха-ха, значит погрозят пальцем и отмажут.
    ТТ
    ТТ ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 20:16
    Ровно как и Широкову!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 20:15
    ТТ
    ТТ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    Как и везде!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 20:12
    Этому ничего не будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:12
    Беда с ними...
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