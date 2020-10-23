В нападении на арбитра участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

В нападении на арбитра в матче молодёжных команд «Спартака» и «Ахмата» принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.

Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.

Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица».