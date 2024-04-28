Переломный матч всего футбольного сезона. «Зениту» нельзя проигрывать в Москве

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сегодня, 10:08

«Динамо» – сложный соперник для Семака.

Москвичей устроит только победа

- Накануне поединка принципиальных оппонентов можно смело говорить о возрождении чемпионской интриги в РПЛ . У «Краснодара» есть шанс вырваться на первое место, если «Зенит» потеряет очки в Москве, а Мусаев завтра обыграет Осинькина в Самаре. Сложный тур для лидеров, и также важный для их соперников. «Динамо» надо ставить на победу, чтобы сократить отрыв от Семака.

- Наставник «Динамо» Личка в кубковом полуфинале Пути регионов встретит «Спартак». Сезон не завершен, нужно поддерживать форму. До этого чешский тренер вылетел от Семака из Пути РПЛ . В чемпионате была серия из трёх поражений «Динамо», что существенно повлияло на чемпионские шансы. «Зенит» оторвался на шесть пунктов, но очный матч позволяет сократить дистанцию вдвое.

- Уругвайский универсальный защитник Маричаль пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, но на этом потери основного состава завершены. Да и не всегда Николас заслуживал играть в основе. Впрочем, это касается всей пятерки обороны «Динамо», начиная с голкипера Лещука, которого после ошибок вытеснил в запас ветеран Шунин. В одном туре Фернандес и Даса в порядке, а в другом чудят. Оборона – проблема «Динамо».

- Зато есть интересная средняя линия, где Фомин, Лаксальт и Чавес меняются ролями. Все хорошо работают с мячом, каждый умеет атаковать и вынужден обороняться. В атаке тоже интересная тройка. Бителло, Карраскаль и Тюкавин входят в тесный круг футболистов РПЛ , которые могут создать гол из ничего. Личка не скрывает, что скауты зарубежных клубов следят за форвардом «Динамо». Молодой Тюкавин может уйти летом, как сделал год назад Захарян.

- Кроме желания понравиться клубам из еврокубков – Чавеса и Бителло тоже просматривают, есть ещё одна мотивация. «Зенит» слишком легко обыграл «Динамо» в ответном кубковом поединке, позволили Кассьерре забить два мяча за восемь минут. И поскольку «Динамо» возвращается на путь истинный – три победы подряд над крепкими середняками, то снова пора удачно грызть гранит футбольных построений «Зенита».

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев (Паршивлюк) – Фомин, Лаксальт, Чавес – Карраскаль, Тюкавин, Бителло.

Семак заигрался в неприкасаемость

- Дежурные попытки «Зенита» сломать соперников уровня «Оренбурга» и «Рубина» – крепких середняков сезона, привели к одной победе в трех поединках и одному забитому мячу. Конечно, против «Спартака» помогал кубковый статус ответного матча, имели преимущество. Но в Санкт-Петербурге больше не громят «красно-белых». Нет множества голов, каждый мяч приходится выжимать.

- «Зенит» в плохой форме, но с важной поправкой – по своим чемпионским меркам. Привыкли опережать соперников на добрый десяток пунктов, а сейчас отрыв от «Краснодара» всего один балл. По-прежнему большая ставка на подарки конкурентов, Мусаев проиграл Семаку в очном поединке, а теперь Сергей Богданович ждёт аналогичного подарка от Лички. Но посмотрим, как сложится на финише сезона.

- У Семака есть проблемы на флангах, поэтому Личке надо подумать о выборе слева. Более атакующий Скопинцев хуже играет в защите, чем ветеран Паршивлюк, но Караваев ошибался у своих ворот, а Марио Фернандес не играет из-за травмы. Слева не готов до конца капитан «Зенита» Дуглас Сантос. Лидера ждут на поле, но Даса и Карраскаль должны собраться, надо давить на чемпионов по флангам.

- Разумеется, не забываем о суперсиле «Зенита». Индивидуальный класс исполнителей по-прежнему отличает команду от остальных клубов РПЛ . Достаточно, чтобы Кассьерра вышел на ударную позицию после передачи Сантоса, Мостового, Артура или Вендела – оборона «Динамо» огорчит Шунина. Семака греет понимание, что один человек – например, Клаудиньо, может изменить судьбу целого матча.

- У «Зенита» есть выбор в защите. Алип, Нино, Родригао или Эракович готовы выйти в центре обороны. Последний из списка защитников может сыграть на правом фланге вместо Караваева, а казаха Алипа видели слева. Вендел и Барриос меняются местами в центре, у Вильмара теперь новые задачи. Но всегда можно вернуть его в опорную зону, заставив Клаудиньо и Вендела качественнее работать в прессинге.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Караваев, Нино, Эракович, Алип (Сантос) – Вендел, Барриос, Клаудиньо – Артур (Педро), Кассьерра, Мостовой (Педро).

Судьба сезона зависит от игры «Динамо»

- Если «динамовцы» наплюют на чемпионат в ожидании матча против «Спартака» в Кубке – «Зенит» легко наберет три очка и последует за шестым подряд титулом. Но зачем так поступать? Личка не гарантировал себе ещё один сезон в «Динамо», ведь результаты неоднозначные, упускают явный шанс на титул в РПЛ . Причем глупо, после осечек против середняков. Но раз судьба подсунула домашний поединок с «Зенитом», то надо показать максимум.

- Переломной московскую игру делает арифметика турнирной таблицы. Если «Зенит» уверенно набирает три очка, то это позволяет увернуться от серии неудач. Но если нет, то даже ничья может стать смертельной. Вырастет давление, так как даже в Кубке ЦСКА настроен серьезно, попробует не пустить Семака в большой финал. А у «Динамо» три победы против двух поражений в последних пяти встречах с «Зенитом», более чем неудобный соперник.